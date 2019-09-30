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أحمد موسى يكشف تفاصيل أول دعوى قضائية ضد محمد علي بتهمة النصب (فيديو)

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:30 ص
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أحمد موسى يكشف تفاصيل أول دعوى قضائية ضد محمد علي بتهمة النصب (فيديو)
محمد علي
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نعيم يوسف
 
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كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل أول دعوى قضائية ضد المقاول والفنان الهارب محمد علي، بتهمة النصب.

وقال "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إن شركة "ستايل" للديكور كلفت محاميها برفع هذه الدعوى القضائية على المقاول الهارب، بعد اكتشافها أنه نصب عليها.

وأشار إلى أن المتهم أوهم شركة "ستايل"، بأنه يمثل واحدة من شركات المقاولات الكبرى فيي البلد، وحصل على مشاريع يريد التعاون معهم فيها، وبالفعل وقعا عقد للمقاولة من الباطن، واحد بتاريخ 762017 والثاني بتاريخ 30102017، وقامت الشركة بدورها في تنفيذ الأعمال، وسلمتها له.

وأوضح، أن محمد علي وعد الشركة بأنه سوف يسدد كافة المستحقات الموجودة في العقدين ويبلغ قيمتهما حواليي 11 مليون و765 ألف جنيها مصريا، عندما يأخذ الأموال من الجهة التي يعمل معها، إلا أن الشركة فوجئت بأنها تم النصب عليها، حيث أنه استوفى هذه الأموال من الجهة التي يعمل معها وهرب ولم تحصل "ستايل" على مستحقاتها منه.

الجدير بالذكر أن المقاول والفنان الهارب ظهر في الفترة الأخيرة في عدة مقاطع فيديو هاجم خلالها مؤسسات الدولة المصرية، وخاصة مؤسستي الرئاسة والقوات المسلحة، وأدعى أنه مازال له مستحقات عن مشاريع نفذها للجيش، ولكن سرعان ما تطورت الأمور ودعا إلى التظاهر ضد النظام، على الرغم من قيام أسرته بكشف العديد من الفضائح، وأنه استولى على تركة شقيقه المتوفى وهرب.
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