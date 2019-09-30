قائمة ريفر بليت وبوكا جونيورز لنصف نهائي بطولة كأس ليبرتادوس

يستعد جمهور كرة القدم لمشاهدة نصف نهائي بطولة كأس ليبرتادوس والذى سيجمع بين فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز والذى يعد من أقوى الديربيات فى كرة القدم خلال السنوات الأخيرة والذى يحظى بمتابعه جماهيرية كبري.

يستعد جمهور كرة القدم لمشاهدة نصف نهائي بطولة كأس ليبرتادوس والذى سيجمع بين فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز والذى يعد من أقوى الديربيات فى كرة القدم خلال السنوات الأخيرة والذى يحظى بمتابعه جماهيرية كبري.

يقام لقاء الذهاب على ملعب ريفير بليت " أنتونيو فيسبوكيو ليبرتي" يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2019 فى تمام الثانية ونصف صباحاً والثالثة ونصف صباح الأربعاء بتوقيت السعودية والرابعه ونصف صباح الأربعاء بتوقيت الإمارات والواحدة ونصف صباحاً بتوقيت جرينتش.

يقام لقاء الذهاب على ملعب ريفير بليت " أنتونيو فيسبوكيو ليبرتي" يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2019 فى تمام الثانية ونصف صباحاً والثالثة ونصف صباح الأربعاء بتوقيت السعودية والرابعه ونصف صباح الأربعاء بتوقيت الإمارات والواحدة ونصف صباحاً بتوقيت جرينتش.