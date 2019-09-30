قائمة ريفر بليت وبوكا جونيورز لنصف نهائي بطولة كأس ليبرتادوس
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:47 ص
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محمد جمال
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يستعد جمهور كرة القدم لمشاهدة نصف نهائي بطولة كأس ليبرتادوس والذى سيجمع بين فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز والذى يعد من أقوى الديربيات فى كرة القدم خلال السنوات الأخيرة والذى يحظى بمتابعه جماهيرية كبري.
موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز فى ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوس
يقام لقاء الذهاب على ملعب ريفير بليت " أنتونيو فيسبوكيو ليبرتي" يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2019 فى تمام الثانية ونصف صباحاً والثالثة ونصف صباح الأربعاء بتوقيت السعودية والرابعه ونصف صباح الأربعاء بتوقيت الإمارات والواحدة ونصف صباحاً بتوقيت جرينتش.
قائمة بوكا جونيورز:
أندارادا - دياز - بوفاريني ويكانديت - لوبيز - جولتز- ازكويردوز - الونسو - ماس فابرا - ماركوني - الميندرا - كابالدو - كامبوزانو - رينوسو - ماكليستر - دي روسي - زاراتي - سالفيو - فيلا - اوباندو كارلوس تيفيز - أبيلا - هورتادو - سولدانو
قائمة ريفر بليت لمباراة بوكا جونيورز:
فرانكو أرماني - بولونيا أنجيليري - مونتيل - كاسكو - كويرتا - روخاس - بينولا ناهويل جاياردو - باولو دياز - انزو بيريز - ازكويل بالاسيوس - زوكوليني - سوسا - دي لا كروز - كاراسكال - فرنانديز - سكوكو بينيامين - بوري - ماتياس سواريز - براتو - خوليان الفاريز
وكان ريفر بليت توج بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة كأس ليبرتادوريس بعد فوزه على غريمه التقليدي بوكا جونيورز.
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