اتحاد الكرة يدرس حماية الزمالك بملف كامل في أزمة مباراة جينراسيون

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أرسل خطابًا للاتحاد المصري ، أكد من خلاله دراسة التطورات بشأن المباراة خاصة أن مباريات الدوري الممتاز أقيمت في القاهرة خلال نفس التوقيت.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أرسل خطابًا للاتحاد المصري ، أكد من خلاله دراسة التطورات بشأن المباراة خاصة أن مباريات الدوري الممتاز أقيمت في القاهرة خلال نفس التوقيت.