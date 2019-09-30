اتحاد الكرة يدرس حماية الزمالك بملف كامل في أزمة مباراة جينراسيون
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:25 ص
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
أكد أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، إن "الجبلاية" تقوم حالياً بدراسة موقف مباراة الزمالك وبطل السنغال وتنوي إرسال ملف كامل لـ"الكاف" تشرح من خلاله جميع جوانب الأزمة للرد على خطاب الاتحاد الإفريقي.
وقال إسماعيل في تصريحاته التلفزيونية: "سنرد على الاتحاد الإفريقي غدًا الإثنين ونعلن فيه الأسباب التي أدت إلى نقل المباراة لبرج العرب بسبب الحضور الجماهيري وقرار الأمن بنقل المباراة".
وأضاف : "الاتحاد الإفريقي على علم يما مرت به الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة".
يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أرسل خطابًا للاتحاد المصري ، أكد من خلاله دراسة التطورات بشأن المباراة خاصة أن مباريات الدوري الممتاز أقيمت في القاهرة خلال نفس التوقيت.
وكان فريق جينراسيون فوت السنغالي رفض الاتجاه نحو "برج العرب" من أجل مواجهة الزمالك بعدما تحدد في وقت سابق إقامة اللقاء في "بتروسبورت" بالقاهرة، وهو ما أدى إلى أن مراقب المباراة قرر احتساب اللقاء لصالح الزمالك بالفوز بثلاثة أهداف دون رد بعدما كان الأبيض خاسرًا في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
Advertisements
- عاجل.. أول خطوة رسمية من جينيراسيون فوت ضد الزمالك
- أمير مرتضى ينشر صورة حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون من ملعب برج العرب
- اللقاء الحائر.. الزمالك يطير لبرج العرب وجينيراسيون إلى بتروسبورت
- جينيراسيون فوت يصدر بيانا عن أزمة مباراته مع الزمالك
- أول تعليق من الغندور على أزمة الزمالك وبطل السنغال
- رئيس جينيراسيون يصعد أزمة مباراة الزمالك بقرار مفاجىء
- آخر تطورات أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت
- انتهت الحكاية.. انسحاب جينيراسيون فوت وعبور الزمالك لمجموعات دوري الأبطال
- عاجل.. انسحاب جينيراسيون السنغالي وتأهل الزمالك لمجموعات دوري أبطال إفريقيا
- عاجل.. "الفجر الرياضي" يكشف حقيقة إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت