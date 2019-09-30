طارق فهمي: الأفارقة يعتبرون السيسي صاحب الإحياء الثاني لمصر في القارة السمراء (فيديو)
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:05 ص
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نعيم يوسف
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قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت جهدا كبيرا عقب ثورة 30 يونيو لإعادة مصر إلى مكانتها على الخريطة الدولية مرة أخرى، مشددًا على أن المعركة كانت كبيرة جدًا، وأصبحت حاليا لها دوائر تأثير كثيرة في العالم.
وأضاف "فهمي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن مصر ترأست الاتحاد الأفريقي، وحققت مكاسب كثيرة يجب أن تحافظ عليها، وفي أفريقيا يعتبرون الرئيس أنه صاحب الإحياء الثاني لمصر في القارة السمراء، حيث كان الإحياء الأول في فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وشدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على أن مصر يجب عليها أن تستحدث وسائل تأثير جديدة في مناطق النفوذ بعد خروجها من رئاسة الاتحاد الأفريقي، لافتا إلى أن التأثير الأكبر سيكون تنظيم مصر لمؤتمر الأفارقة والآسيويين.
ولفت إلى أنه بالنسبة لتقارير بعض المؤسسات الدولية عن مصر، وخاصة منظمة العفو الدولية، فلا شك أن هناك تربص بالحالة المصرية، موضحا أنهم يشك كثيًرا في الأرقام التي تقولها هذه المنظمات، مشيرا إلى أن منظمة العفو لا تهتم بالكثير من المناطق الأخرى مثل تركيا وإيران وقطر، ولكن يجب الاشتباك مع العالم وتوضيح الأمور في المحافل الدولية.
وأكد أن هناك جهات معادية لمصر، وأجهزة مخابرات تدير حرب معلومات مفتوحة، وتقوم بعمل تشويش واستهداف الدولة المصرية، مشددًا على أن دول العالم لا تحترم إلا القوي.
وأضاف "فهمي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن مصر ترأست الاتحاد الأفريقي، وحققت مكاسب كثيرة يجب أن تحافظ عليها، وفي أفريقيا يعتبرون الرئيس أنه صاحب الإحياء الثاني لمصر في القارة السمراء، حيث كان الإحياء الأول في فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وشدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على أن مصر يجب عليها أن تستحدث وسائل تأثير جديدة في مناطق النفوذ بعد خروجها من رئاسة الاتحاد الأفريقي، لافتا إلى أن التأثير الأكبر سيكون تنظيم مصر لمؤتمر الأفارقة والآسيويين.
ولفت إلى أنه بالنسبة لتقارير بعض المؤسسات الدولية عن مصر، وخاصة منظمة العفو الدولية، فلا شك أن هناك تربص بالحالة المصرية، موضحا أنهم يشك كثيًرا في الأرقام التي تقولها هذه المنظمات، مشيرا إلى أن منظمة العفو لا تهتم بالكثير من المناطق الأخرى مثل تركيا وإيران وقطر، ولكن يجب الاشتباك مع العالم وتوضيح الأمور في المحافل الدولية.
وأكد أن هناك جهات معادية لمصر، وأجهزة مخابرات تدير حرب معلومات مفتوحة، وتقوم بعمل تشويش واستهداف الدولة المصرية، مشددًا على أن دول العالم لا تحترم إلا القوي.
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