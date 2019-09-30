ليفربول يعثر على البديل الأمثل لتعويض محمد صلاح
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:23 ص
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عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، ايوم الأحد، أن النجم الدولي المصري، محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، قد صار على وشك الخروج من ملعب آنفيلد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ومن الجدير بالذكر ان الفرعون المصري، صلاح، يعتبر هدفًا للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا وفي مقدمتهم ريال مدريد، برشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي.
وبحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي الشهير، فإن ليفربول الإنجليزي قد وضع النجم البرازيلي المتألق، ديفيد نيريس، نجم هجوم فريق أياكس أمستردام الهولندي هدفا له في الفترة المقبلة، ليكون بديلا للفرعون المصري.
وأشار الموقع الإيطالي الشهير، إلى أن مهمة مسؤولي الريدز في جلب مهاجم أياكس، لن تكون سهلة لضم النجم البرازيلي، خاصة في ظل رغبة العديد من عمالقة أوروبا في ضمه.
وفي السياق ذاته، فقد كشف الموقع الإيطالي، أنه لن تقل قيمة انتقال ديفيد نيريس لصفوف الريدز وللبريميرليج عن 73 مليون جنيه إسترليني.
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