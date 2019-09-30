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مدافع يوفنتوس مطلوب في برشلونة.. والبلوجرانا يجهز عرضه الأول

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:17 ص
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مدافع يوفنتوس مطلوب في برشلونة.. والبلوجرانا يجهز عرضه الأول
يوفنتوس
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قالت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي برشلونة لديه إهتمام بالغ بالحصول على خدمات نجم نادي يوفنتوس الإيطالي في الصيف المقبل، وذلك من أجل تعزيز خط دفاعه والذي يعاني بشكل كبير هذا الموسم، مع الإصابات المتكررة للفرنسي صامويل أومتيني، وكذلك مع كبر سن جيرار بيكيه، والذي يجعله غير قادر على تقديم أفضل مستوياته على مدار الموسم.

وبحسب ما أفادت به شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن برشلونة سيحاول في البداية التوقيع مع مدافع يوفنتوس "دي ليخت" في الشتاء القادم، ولكن في حالة فشلت الصفقة، سيعود برشلونة من جديد لمحاولة ضم اللاعب الهولندي في الصيف المقبل.

وقالت الصحف الإيطالية، أن صفقة إنتقال دي ليخت إلى برشلونة قد تكلف إدارة النادي الإسباني نحو 80-90 مليون يورو، خاصة لكون يوفنتوس قد نجح في ضم اللاعب من صفوف أياكس بعد منافسة قوية مع عدة أندية أوروبية على رأسها مانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة نفسه.

وكان دي ليخت قد بدأ الموسم مع يوفنتوس من مقاعد البدلاء، حيث إعتمد ماوريسو ساري على الثنائي جورجينو كيليني وبونوتشي في خط الدفاع، ولكن إصابة كيليني الخطيرة، أعادت اللاعب الهولندي الشاب من جديد إلى تشكيلة يوفنتوس، وأصبح يشارك بصفة أساسية رفقة السيدة العجوز في هذا الموسم.

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