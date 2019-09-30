خط نجدة الطفل: تلقينا 11924 بلاغًا منذ بداية هذا العام (فيديو)

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قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجل القومي للطفولة والأمومة، إن خط نجدة الطفل يعمل على مدار 24 ساعة، وجميع البيانات في هذا الخط سرية بشكل كامل، وهناك تفاعل كبيرة من المواطنين مع هذا الخط، مشيرًا إلى أن الخط تلقى 11924 بلاغًا منذ بداية هذا العام، و35% من هذه البلاغات عنف، بمراحله المختلفة سواء لفظي أو جسدي أو جنسي، و66% من العنف الجسدي والجنسي، يأتي من داخل أسرته سواء من الأب أو العم أو الأخ، ومن هذه الوقائع واقعة الطفلة جنى.



وتابع مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن البلاغات التي تأتي للخط، معظمها يأتي من الجيران أو بعض المواطنين الذي يشاهدون تعرض الطفل لأي إنتهاك، ومؤخرًا بدأ الخط يتلقى بلاغات من الأطفال أنفسهم، ومن هذه البلاغات قيام فتاة بتقدم بلاغ بأن أهلها يريدون إجراء عملية ختان، فقام الخط بتوعية الأسرة بخطر الختان وتم منع هذه الجريمة، والإبلاغ عن الطبيبة التي كانت ستقوم بهذه الجريمة.



وأشار إلى أن الخط نجدة الطفل ليس منحة ولكنه حق للطفل لإنقاذه من أي خطر، مشيرًا إلى أن عمل الأطفال مجرم في القانون، ويتم التعامل مع أي بلاغ في هذا الاطار.

