وقفة للجالية المصرية بميلانو لدعم الدولة
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:49 ص
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قامت الجالية المصرية فى مدينة ميلانو الإيطالية، بتنظيم وقفة لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية، وذلك في إطار تضامن الجاليات المصرية بالخارج وإعلان رفضهم لدعوات العنف والتحريض التي تقوم بها ببثها جماعة الإخوان والهارب محمد علي.
وشدد شباب الجالية المصرية، على دعمهم للدعوة، داعين المصريين إلى عدم الالتفات إلى ما يدعو إليه الإخوان، مؤكدين أنهم يريدون فقط إسقاط مصر فقط، وأن هناك قوى خارجية تدعم الإخوان وتمدهم بالأموال.
وحمل المشاركون في الوقفة، صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأعلام المصرية، مرددين التهافات الوطنية منها "تحيا مصر" و"كلنا مع السيسي".
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