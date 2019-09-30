نابولي يحدد 60 مليون مقابل انتقال نجمه إلى ريال مدريد أو برشلونة

أكدت العديد من التقارير الصحفية، أن نادي نابولي الإيطالي، لا يمانع بيع لاعب وسط الفريق الجنوب إيطالي المتألق، الدولي الإسباني فابيان رويز.





وصار فابيان رويز مطلوبًا من عدة أندية أوروبية عملاقة، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، لكن نادي نابولي قد اشترط الحصول على مبلغ يزيد عن الـ 60 مليون يورو، كحد أدنى للاستغناء عن خدمات اللاعب.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، في تقرير لها اليوم الأحد، فإن إدارة نادي نابولي، برئاسة أوريليو دي لاورينتيس لن تبيع رويز بمبلغ أقل من الذي دفعته للتعاقد مع اللاعب قبل عام من الآن.





ومن الجدير بالذكر أنه قد انضم فابيان رويز في صيف 2018 إلى صفوف البارتنوبي قادما من فريق ريال بيتيس الإسباني مقابل 30 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده آنذاك مع النادي الأندلسي.





ويرتبط رويز بعقد مع نابولي حتى عام 2023 مع نابولي، حيث يتقاضى 1.5 مليون يورو سنوياً، وهو الراتب الذي قد يجعله يوافق على العودة إلى الليجا.





وتستهدف إدارة ناديي ريال مدريد وبرشلونة تعزيز خط الوسط خلال الصيف المقبل، وهو ما بدأ فيه كلا الفريقين بالفعل الصيف المنقضي.





وهناك أسماء أخرى مرتبطة بالانتقال للفريق خلال الميركاتو المقبل، منها الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد والدنماركي كريستيان إريكسين من توتنهام هوتسبير.



