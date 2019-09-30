"القومي للمرأة": نستهدف الوصول إلى ألف سيدة من خلال حملة "بلدي أمانة" (فيديو)

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كشفت إيزيس محمود، مدير عام التدريب والتوعية للمجلس القومي للمرأة، عن تفاصيل حملة "بلدي أمانة"، موضحة أن الحملة انطلقت بالفعل صباح الأحد في الساعة التاسعة صباحًا.



وأشارت "محمود"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، إلى أن الحملة انطلقت في كافة أنحاء الجمهورية، في المحافظات والقرى والأحياء وكل المناطق، لافتة إلى أن الشباب تطوعوا في هذه الحملة، وهدفهم هو التواصل مع السيدات المصريات وجهًا لوجه للحديث معهم حول الموضوعات الحالية التي يشهدها المجتمع المصري، وعلى رأسها قضية الأمن والاستقرار.



وأضافت مدير عام التدريب والتوعية للمجلس القومي للمرأة، أنهم لديهم عدة أدوات للتعامل مع السيدات المصريات، لافتة إلى أن كل مكان له آليات، وله موضوعات معينة للحديث مع السيدات.



ولفتت "محمود"، إلى أن رائدات الحملة يتحدثون مع السيدات عن الإنجازات التي تمت في البلد، مشيرة إى أن السيدات المصريات لديهم حساسية شديدة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار، ويبادرون بالحديث عن هذه القضية، لافتة إلى أن فترات عدم الاستقرار ما زالت في أذهات السيدات، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بعودة هذه الفترات، ويستنفرون من أي شيء يعيدهم إلى هذه المرحلة.



وأوضحت مدير عام التدريب والتوعية للمجلس القومي للمرأة، أنهم يستهدفون كافة المحافظات، ويستهدفون الوصول إلى ألف قرية خلال الثلاثة أيام، متابعة: "نستهدف الوصول إلى ألف سيدة مصرية".

