سيسوكو: تجديد عقدي مع توتنهام بمثابة "المكافآة" لي
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:36 ص
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عمر عبدالعزيز
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أكد النجم الدولي الفرنسي، موسى سيسوكو، لاعب وسط فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إن اتفاقه الجديد مع "السبيرز" هو بمثابة مكافأة كبيرة على المجهود والعمل الشاق.
ومن الجدير بالذكر ان موسى سيسوكو قد وقع على عقدا جديدا مع السبيرز، يمتد حتى عام 2023 ، أي بعد 3 مواسم بدون هذا الموسم.
وقال سيسوكو خلال تصريحات صحفية: "بالطبع، في الموسم الماضي، بذلت قصارى جهدي، وحاولت أن أعمل بجد. هذا ما قمت به وهذا هو سبب وجودي معهم اليوم".
وأضاف النجم الفرنسي بقوله: "في البداية، كان الأمر صعبًا بعض الشيء بالنسبة لي ولم أستسلم أبدًا، وكنت دائمًا أؤمن بنفسي، كنت أحاول بذل قصارى جهدي، حتى في الأوقات العصيبة".
واختتم بقوله: "أتمنى أن يكون الجميع سعداء بالعقد الجديد. بالطبع، عائلتي وجميع أصدقائي سعداء وفخورون جدًا".
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