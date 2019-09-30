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إريكسن يختار فريقه القادم بعد الرحيل عن توتنهام

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:27 ص
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إريكسن يختار فريقه القادم بعد الرحيل عن توتنهام
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن النجم الدولي الدانماركي كريستيان إيركسن، لاعب وسط فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قد استقر على حسم مستقبله في الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير أنه قد قرر النجم الدنماركي كريستيان إيركسن، لاعب وسط فريق توتنهام الإنجليزي، على عدم تجديد تعاقده مع السبيرز رغبة منه في الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني، بداية من الموسم المقبل 2020/2021. 

ومن الجدير بالذكر أنه ينتهى تعاقد اللاعب مع الفريق اللندني، بنهاية الموسم الجاري 2019/2020، وقد استقر اللاعب الدولي الدنماركي على الرحيل من صفوف السبيرز، والانتقال لصفوف ريال مدريد بالمجان، وفقًا لما ورد عن موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

وعلى ذلك فقد فضل اللاعب الانضمام لصفوف الريال، على كل من يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ورفض إريكسن تجديد تعاقده مع توتنهام، لمدة 5 مواسم، مقابل حصوله على 60 مليون إسترليني.                 
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