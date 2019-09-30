احتمالات مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا (تقرير)

اختتمت اليوم الأحد منافسات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019 - 2020، واكتمل عقد الأندية الستة عشر المتأهلة لدور المجموعات بالبطولة القارية.





وحسم النادي الأهلي المصري تأهله رسميًا لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تفوق على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بالفوز عليه بنتيجة 2-0 ذهابًا، و4-0 في لقاء الإياب، ليحجز المارد الأحمر مقعده في مرحلة المجموعات للمرة السابعة عشر في تاريخه.





ووفقًا لتصنيف الأندية المشاركة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، سوف يتجنب الأهلي الصدام مع أندية مازيمبي الكونغولي - الترجي التونسي - الوداد المغربي، وذلك لتواجدهم معه في المستوي الأول، ولكن هناك احتمالية كبيرة أن يقع المارد الأحمر في مجموعة صعبة نظرًا لقوة المنافسين المشاركين بتلك المرحلة من البطولة الأندية المتأهلة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا:





- التصنيف الأول: الترجي - مازيمبي - الوداد - الأهلي





‏- التصنيف الثاني: ‏النجم الساحلي - صنداونز - الزمالك - اتحاد العاصمة





- التصنيف الثالث: ‏الرجاء - زيسكو - فيتا كلوب - الهلال





- التصنيف الرابع: ‏بريميرو دي أوجوستو - بلاتينوم - بترو أتليتكو - شبيبة القبائل





احتمالات مجموعة الأهلي في دور المجموعات الإفريقي: - صدام مُحتمل مع الزمالك: قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا قد تضع الأهلي في مجموعة واحدة مع غريمه التقليدي الزمالك حيث، يتواجد في المستوي الأول من التصنيف، فيما يتواجد الزمالك في المستوي الثاني، ولا تمنع لوائح الكاف وقوع فريقين من نفس الدولة في مجموعة واحدة في دور المجموعات الإفريقي.







- مجموعة عربية نارية: احتمالية وقوع الأهلي في مجموعة عربية خالصة أمر وارد بنسبة كبيرة في النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لاسيما بعد تأهل 9 أندية عربية لمرحلة المجموعات، وذلك قد يحدث حال وقوع المارد الأحمر مع أحد أندية (النجم الساحلي - الزمالك - اتحاد العاصمة) من التصنيف الثاني، و أحد أندية (الرجاء - الهلال) من التصنيف الثالث، بالإضافة لفريق (شبيبة القبائل) من التصنيف الرابع.





- مواجهة جديدة مع صن داونز: الأهلي قد يقع في مجموعة واحدة مع فريق ماميلودي صنداونز بطل جنوب إفريقيا والذي أطاح به من الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من البطولة الإفريقية، بعدما خسر المارد الأحمر 5 - 0 في لقاء الذهاب، وفاز بهدف دون رد في لقاء الإياب.







ويتواجد صنداونز بالمستوي الثاني في التصنيف، ووقوعه مع الأهلي في مجموعة واحدة أمر وارد جدًا، وقد ينضم إليهم من المستوي الثالث الرجاء أو فيتا كلوب أو الهلال السوداني، وبلاتينيوم ستارز أو شبيبة القبائل من المستوي الرابع.





- الخيار الأفضل: إيجاد مجموعة سهلة للأهلي في دور المجموعات للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا أمرًا صعبًا للغاية، نظرًا لقوة الأندية المتأهلة لمرحلة المجموعات، ولكن وفقًا لنتائج مباريات دور الـ32 قد يمكننا تكوين مجموعة قد تكون الخيار الأفضل بالنسبة للإحتمالات المتوقعة لمجموعة الأهلي.



