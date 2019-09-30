أحمد أيوب لـ"الفجر الرياضي": سعيد بثقة حسام البدري وأهدافنا واضحة

وعن تدريبه للمنتخب قال :" أى مدرب يتمنى أن يكون ضمن الجهاز الفنى لمنتخب مصر أنا سعيد بذلك وشرف ليا ذلك الإختيار والتكليف وهى ثقة كبيرة من كابتن حسام البدري واللجنة الخماسية فيا وأتمنى أن أكون علي قدر الثقة أنا وزملائي في الجهاز الفنى لمصر وأن نستطيع إسعاد الشعب المصري وتقديم كل شئ من أجل النجاح خلال الفترة المقبلة ونستطيع تحقيق الأهداف التى جئنا من أجلها.