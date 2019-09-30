شاهد آخر ظهور للحارس الشخصي للملك سلمان قبل مقتله (فيديو)

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عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يرصد آخر ظهور للراحل اللواء عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان، ناعيا إياه، قائلا: "حادثة مفجعة"، لافتا إلى أن هناك كم كبير من الحب للفقيد من كل الدول العربية.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أنه تم تداول مليون وألف تويتة تحمل اسم الفقيد على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الفغم حصل على لقب أفضل حارس شخصي في 2017، معقبًا: "كان رجل رياضي".



وأضاف: "الله يرحمه.. في مواقف كتير شوفناه، وهزرنا معاه"، لافتا إلى أن الفغم لم يكن مجرد ضابط في الديون الملكي السعودي، بل حصل على عدد من الفرق العسكرية، متابعا أن الفعم كان رجل لائقا لحراسة الملك سلمان في دولة تتعرض لكثير من المؤامرات والاستهداف.

