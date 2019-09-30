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"سقوط عصابة سرقة الشقق بإمبابة وحيثيات وقف قرار الرسوب الجماعي".. أبرز أخبار الحوداث الأحد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:39 ص
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سقوط عصابة سرقة الشقق بإمبابة وحيثيات وقف قرار الرسوب الجماعي.. أبرز أخبار الحوداث الأحد
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محمود الجماس
 
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شهد الشارع المصري، يوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

القبض على عصابة سرقة الشقق بإمبابة
نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في إلقاء القبض على تشكيل عصابي لسرقة الشقق السكنية بمنطقة إمبابة، شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمعرفة التفاصيل(اضغط هنا)

تكثيفات أمنية لضبط المتهم الهارب في واقعة محاولة خطف شخص بالهرم
يكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لضبط المتهم الهارب في واقعة محاولة خطف شخص، بمنطقة اللبيني دائرة قسم شرطة الهرم، لمعرفة التفاصيل(اضغط هنا)

ننشر حيثيات وقف قرار الرسوب الجماعي لطلاب الفنية الصناعية
أكدت محكمة القضاء الإدارى دائرة ٦ تعليم، أن ما استقر عليه القضاء الادارى، من أن رقابته للقرارت التأديبية يكون حدها الطبيعي في التحقق مما اذا كانت النتيجة التى انتهت اليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغًا من أصول موجودة نتيجتها ماديًا وقانونيًا، أما اذا ابتدعتها سلطة التأديب، وكانت منتزعة من أصول غير موجودة، كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالف للقانونـ، للتفاصيل "إضغط هنا".

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