لجنة تسميات تطلق اسم "هيكا" على إعصار بحر العرب

أقرت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، ‏تسمية الحالة المطرية الحالية باسم "هيكا"، وهو الإعصار الذي أثر في جنوب الجزيرة العربية الأسبوع الماضي، ونتج عنه منظومة جوية بدأ تأثيرها من يوم الخميس الماضي في جنوب المملكة، ثم امتد إلى جنوب غربها ثم غربها.

‏والحالة "هيكا" بدأت تأثيرها يوم الخميس الماضي في أجزاء من الربع الخالي، ثم توسعت غربًا باتجاه منطقة نجران، ثم إلى مناطق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة خلال الأيام الماضية.

ومن المتوقع أن تستمر الحالة المطرية لبضعة أيام مع توسعها باتجاه الشمال وبعض الأجزاء الداخلية من المملكة.

‏كما ساهم الإعصار «هيكا» في اندفاع موجة استوائية رطبة قادمة من بحر العرب بشكل مباشر نحو المناطق الجنوبية والغربية من السعودية واليمن، وهذا أدى إلى تكاثف السحب الماطرة الغزيرة.