ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لجنة تسميات تطلق اسم "هيكا" على إعصار بحر العرب

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:22 م
Advertisements
لجنة تسميات تطلق اسم هيكا على إعصار بحر العرب
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
أقرت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، ‏تسمية الحالة المطرية الحالية باسم "هيكا"، وهو الإعصار الذي أثر في جنوب الجزيرة العربية الأسبوع الماضي، ونتج عنه منظومة جوية بدأ تأثيرها من يوم الخميس الماضي في جنوب المملكة، ثم امتد إلى جنوب غربها ثم غربها.

‏والحالة "هيكا" بدأت تأثيرها يوم الخميس الماضي في أجزاء من الربع الخالي، ثم توسعت غربًا باتجاه منطقة نجران، ثم إلى مناطق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة خلال الأيام الماضية.

ومن المتوقع أن تستمر الحالة المطرية لبضعة أيام مع توسعها باتجاه الشمال وبعض الأجزاء الداخلية من المملكة.

‏كما ساهم الإعصار «هيكا» في اندفاع موجة استوائية رطبة قادمة من بحر العرب بشكل مباشر نحو المناطق الجنوبية والغربية من السعودية واليمن، وهذا أدى إلى تكاثف السحب الماطرة الغزيرة.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هيكا لجنة تسميات بحر العرب اعصار
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
2
x
14:00
0
سيلتا فيجو
ديبورتيفو ألافيس
2
x
16:00
0
ريال مايوركا
إشبيلية
1
x
21:00
1
ريال سوسييداد
دوري أبطال إفريقيا
جور ماهيا
0
x
15:00
2
اتحاد الجزائر
مازيمبي
3
x
15:30
1
فوسا جينيور
حوريا
2 (3)
x
18:00
0 (5)
شبيبة القبائل
النجم الرياضي الساحلي
3
x
18:00
0
أشانتي كوتوكو
الهلال
1
x
19:30
0
إنييمبا
الزمالك
-
x
لم تلعب
-
جينيراسيون فوت
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
5
x
17:30
0
نيوكاسل يونايتد
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
1
x
15:30
2
فرايبورج
كولن
0
x
18:00
3
هيرتا برلين
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي
3
x
15:00
1
ماليندي
شباب رياضي بلوزداد
0
x
18:45
1
بيراميدز
النادي الصفاقسي
0
x
19:00
0
نادي بارادو
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
1
x
16:00
2
قادش
الدوري الايطالي
نابولي
2
x
12:30
1
بريشيا
لاتسيو
4
x
15:00
0
جنوى
ميلان
0
x
20:45
1
فيورنتينا

DMCA.com Protection Status