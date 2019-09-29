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بالفيديو.. أول لقاء بين والد الحارس الراحل للعاهل السعودي ووالد القاتل

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:15 م
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بالفيديو.. أول لقاء بين والد الحارس الراحل للعاهل السعودي ووالد القاتل
صورة أرشيفية
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أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، تقديم الدكتور مشعل ممدوح آل علي والد قاتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان، العزاء لوالد الفقيد وإخوانه.

وكان برفقة والد القاتل، المستشار بالديوان الملكي سعد الشثري، وقاما بتقديم واجب العزاء لوالد القتيل بعد أداء الصلاة على الفقيد بالمسجد الحرام.

والد القاتل نشر عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي في "تويتر" عقب الحادث، عبر فيها عن حزنه وعزاءه لوفاة اللواء الفغم.

وشيع بعد صلاة العشاء اليوم الأحد، في جنازة مهيبة ومشهد مهيب لجموع غفيرة، اللواء عبد العزيز الفغم، بالحرم المكي الشريف إلى مثواه الأخير في مكة المكرمة.

وكانت قد أعلنت عائلة الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم، اليوم "الأحد"، أن تشييع جثمان الفغم بعد صلاة عشاء اليوم في الحرم المكي.

ونعى اللواء الغفم عدد من المقربين منه وعدد من المغردين الذين تداولوا صوره خلال عمله برفقة الملك سلمان وذكروا عددا من مآثره واصفين إياه بالحارس الأمين.

يذكر أن اللواء عبد العزيز الفغم هو الحارس الخاص للملك سلمان ومن قبله الملك عبد الله، ولفت الأنظار إليه لدقته في عمله وحاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى رتبة لواء عام 2017.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، صباح اليوم السبت، عن المتحدث باسم شرطة مكة قوله في بيان "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه، وإصابة 5 من رجال الأمن"، متابعا "كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمحافظة جدة".

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