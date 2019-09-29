محمد بركات يجهز لائحة المنتخب قبل معسكر أكتوبر

يقوم محمد بركات مدير المنتخب الوطنى بتجهيز اللائحة الخاصة للمنتخب الوطنى خلال المرحلة القادمة، قبل أن يتم عرضها على حسام البدري المدير الفنى للفريق وعرضها على اللاعبين خلال المعسكر القادم فى أكتوبر المقبل.





ويجهز بركات لائحة سيقوم كل لاعب بمراجعتها وبنودها والتى سيكون أهمها الحفاظ على نفسه خارج الملعب وأن يكون ملتزم داخل المعسكرات الخاصة بالمنتخب الوطنى مع الحد في استخدام السوشيال ميديا بسبب تأثيرها على اللاعبين خلال الفترة الماضية.





ويسعى محمد بركات لفرض النظام خلال المعسكر القادم لمنتخب مصر فى أكتوبر القادم والذى سيتخلله مباراة ودية أمام منتخب بوتسوانا يوم 14 أكتوبر فى معسكر سينطلق يوم 7 وحتى يوم 15 سيكون الأول للجهاز الفنى بقيادة حسام البدري المدير الفنى الجديد لمصر وجهازه المعاون.





ويعقد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اجتماعات مكثفة مع جهازه المعاون ، ويحضر الاجتماعات كل من محمد بركات وطارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلاني، لشرح استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة وتحديد آليات توزيع العمل والإختصاصات بين أفراد الجهاز المعاون.





وقام البدري بتوزيع العمل على الجهاز الفنى فيما يضمن متابعة دائمة ومنتظمة لمباريات الدورى العام وكذلك المباريات الإفريقية لممثلي الكرة المصرية فى دورى الأبطال الإفريقى والكونفدرالية من أجل الوقوف على العناصر التى سيتم ضمها خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى اللاعبين المصريين المحترفين فى الدوريات الأوربية.



