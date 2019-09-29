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في احتفال بالتعاون مع الشباب والرياضة.. 'الصحفيين' تُكرم رموز حرب أكتوبر

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:29 م
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في احتفال بالتعاون مع الشباب والرياضة.. 'الصحفيين' تُكرم رموز حرب أكتوبر
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن تكريم النقابة لعدد من رموز حرب أكتوبر على هامش احتفاليتها بذكرى النصر المجيدة، وذلك في السابعة مساء الثلاثاء المقبل.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن النقابة ستكرم اسم الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة في حرب أكتوبر، واسم الفريق إبراهيم العرابي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وقائد الفرقة ١٢ مدرعات إبان حرب أكتوبر، والفريق أركان حرب السيد حمدي القائد الأسبق لسلاح الدفاع الجوي، وأحد ابطال الحرب، كما ستكرم الإعلامي حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والذي كان مراسلًا حربيًا في الإذاعة آنذاك.

وكان حسين الزناتي وكيل نقابةالصحفيين للنشاط، صرح بأن لجنة النشاط ستنظم حفلًا غنائيًا كبيرًا؛ احتفالًا بأعياد أكتوبر المجيدة على مسرح النقابة، وذلك الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويقيم الحفل أوركسترا وزارة الشباب، بقيادة المايسترو الدكتور عزالدين طه.

وأعلن "الزناتي" في تصريحات صحفية سابقة، عن موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، على رعاية الوزارة للحفل، وذلك في إطار التعاون بين وزارته ونقابةالصحفيين، وتقديرًا منه لدور النقابة العريقة.

ومن جانبه أشارت نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب، ورئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، إلى أن الحفل سيكون في بداية برنامج احتفالات الوزارة بذكرى نصر أكتوبر، والتي اختارت أن تكون مع نقابة الصحفيين ولجنة النشاط بها، والتي تتعاون معها منذ سنوات في تجربة ناجحة ومميزة، لتقديم الفن الراقي الأصيل في الكثير من الحفلات الناجحة، التي تلقى إعجابًا بها وجماهيرية واسعة.
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المزيد عن: نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين ضياء رشوان ذكرى حرب أكتوبر حسين الزناتي الفجر
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