أبرزهم شيرين وحسام حبيب.. مواقف محرجة تعرض لها النجوم على المسرح (تقرير)

يسعى نجوم الفن دائمًا إلى أن يظهروا في أفضل صورة ممكنة أمام الجمهور وأهل الصحافة على المسرح في حفلاتهم.





ولكن أحيانًا، تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن، فتصرفات بعض الجماهير تستفز هدوء القنان أحيانًا وتجعله يخرج عن إطار الصورة المعروف بها وتضعه في مواقف محرجة أمام الجميع.





وفي أحيان أخرى، يتفاجأ بعض النجوم بظروف طارئة لم تكن في الحسبان تطرأ عليهم على المسرح، في حفلاتهم أو على السجادة الحمراء في المهرجانات، وأيضًا بسببها يتعرضون لمواقف مؤلمة ولحظات محرجة أمام من يحبونهم.





وفي هذا التقرير، يرصد " الفجر الفني " أبرز النجوم الذين تعرضوا لمواقف محرجة في حفلاتهم، سواء أكانت بسبب الجمهور أو لظروف أخرى طارئة.





1_ شيرين وزوجها حسام حبيب





تعيش الفنانة شيرين مع زوجها المطرب حسام حبيب، أسعد اللحظات الرومانسية والتي دائمًا مايلاحظها الجمهور في أي مناسبة يجتمعان فيها سويًا.





وبعد زواجهما بأسبوع واحد، تعرضت شيرين لموقف محرج أمام جمهورها في إحدى حفلاتها بالمغرب، حيث صعد وقتها حسام حبيب على المسرح بشكل سريع وكانت مفاجأة كبيرة لشيرين وقام بتقبيلها.





استقبل الجمهور هذه اللحظة بالتصفيق الحاد وسط موسيقى العرس والزغاريط، وماكان بوسع شيرين إلا التعليق بكلمة واحدة "قمور أوي"، ما أثار الضحك بين صفوف المتواجدين بالسهرة.





2_ نانسي عجرم





تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لموقف محرج وذلك بسبب أحد معجبيها في الأردن.





وأثناء توجهها لإحياء حفلًا ضخمًا في الأردن، التقت عجرم بمحبيها وكان من بينهم أحد الشباب الذي قام باحتضانها بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، ولكنها تقبلت الأمر ولم تعلق على ذلك.





وبعدها طلب منها أن يقوم بتقبيلها، الأمر الذي رفضته نانسي وعلقت وهي مبتسمة قائلة: بوس لا مابحب التبويس، وعلق أحد الأشخاص من وراء الكاميرا قائلًا: متزوجة ياعمي متزوجة".





3_ جورج وسوف





لم يتمكن سلطان الطرب جورج وسوف، من السيطرة على أعصابه في إحدى الحفلات الغنائية بالأردن، عندما أمر بإيقاف الحفل مطالبًا بطرد أحد الشباب الموجودين ضمن صفوف الجمهور وذلك لأنه يشرب السجائر وهو يغني.





مافعله جورج وسوف أثار ضده حالة من الجدل وقتها، لأن الجمهور اعتبره بمثابة إهانة لمحبيه الذين يتوافدون من مناطق مختلفة لحضور حفلته.





4_ عبد الله الرويشد





تعثر الفنان عبدالله الرويشد على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك بعد انتهائه من الغناء ليسقط أمام جمهوره في مشهد مؤلم وصعب للغاية.





وطمأن عبدالله جمهوره بعدها بأنه بخير وبححالة صحية جيدة أثناء ظهوره في أحد الفيديوهات.





5_ إليسا





سقطت الفنانة اللبنانية إليسا مغشيًا عليها أثناء إحيائها إحدي الحفلات، وتكتمت وقتها عن سبب هذا الإغماء المفاجئ على المسرح:





ولكن كشفت للجمهور بعدها بفترة طويلة، أن السبب هو جرعات جلسات العلاج الكيماوي التي كانت تخضع لها، ولم تعلن وقتها لأنها كانت تتكتم على حقيقة مرضها.





6_ نسرين طافش





تعرضت الفنانة نسرين طافش، لموقف محرج للغاية في حفل مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.





حيث داعب الهواء فستانها الذي كان قصير للغاية، ولكنها على الفور تداركت الأمر وأنقذت الموقف بوضع يدها عليه حتى تنتهي من التصوير.





7_ تقبيل أحمد الفيشاوي لزوجته





وكالعادة لايخلو مهرجان الجونة من المفاجآت والمواقف المحرجة والطريفة أحيانًا، وهذه المرة في دورته الثانية دورته الثانية، حيث أثار الفنان أحمد الفيشاوي جدلا كبيرا بعدما وضع زوجته في موقف محرج بتقبيلها بشكل مثير على السجادة الحمراء أمام المصورين والصحفيين والحضور.





الأمر الذي تسبب في سخرية البعض مما حدث عبر السوشيال ميديا، فيما اعترض البعض الآخر على تصرف الفيشاوي متهمين إياه بالجرأة الزائدة عن الحد.



