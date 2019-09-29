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عاجل.. "الفجر الرياضي" يكشف حقيقة إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:27 م
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عاجل.. الفجر الرياضي يكشف حقيقة إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت
الزمالك وجينيراسيون فوت
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عمر محمد
 
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كشف مصطفى عبد المنعم "شطة" المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أخر تطورات أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي اليوم في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

حقيقة إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بدوري أبطال إفريقيا

وأعلن حكم المباراة تأهل الزمالك إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد انسحاب بطل السنغال وغيابه عن الحضور لاستاد برج العرب بالإسكندرية لإقامة اللقاء.

أكد مصطفى عبد المنعم "شطة" المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن موقف الزمالك قوي في أزمة بطل السنغال خاصة بعد خطاب الكاف بتأجيل المباراة بسبب دواعي أمنية.

وأوضح شطة في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مباراة الزمالك وبطل السنغال لن تعاد كما يشاع ، مشيراً إلى أن أزمة الزمالك و جينيراسيون فوت السنغالي مختلفة تماماً عن أزمة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، حيث لم يذهب بطل السنغال إلى ملعب المباراة من الأساس على مباراة الترجي والوداد التي لعبت وانتهت بنتيجة معروفة للجميع.

وتابع:" الموقف النهائي لمباراة الزمالك وبطل السنغال تأهل الأبيض إلى دور المجموعات بثلاثية نظيفة بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالي".
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