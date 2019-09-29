صحة جدة تكشف تطورات الحالة الصحية لمصابي حريق محطة قطار الحرمين

كشفت صحة جدة عن آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي حريق محطة قطار الحرمين وقالت في تغريدة لها على "تويتر": "حتى الآن ⁧ 11 حالة كالتالي (حالتين تم علاجهما بالمستشفى وتم خروجهما)، وحالة واحدة خرج تحت مسؤوليته، وثمان حالات مستقرة مازالت بالمستشفى تتلقى العلاج. شاركت 16 فرق طبيه ميدانية من الصحة والقطاعات الحكومية الاخرى





ومن جانبه أعلن الدفاع المدني، الأحد، السيطرة على 50% من حريق محطة قطار الحرمين.



