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صحة جدة تكشف تطورات الحالة الصحية لمصابي حريق محطة قطار الحرمين

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:16 م
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صحة جدة تكشف تطورات الحالة الصحية لمصابي حريق محطة قطار الحرمين
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الفجر السعودي
 
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كشفت صحة جدة عن آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي حريق محطة قطار الحرمين وقالت  في تغريدة لها على "تويتر": "حتى الآن ⁧ 11 حالة كالتالي (حالتين تم علاجهما بالمستشفى وتم خروجهما)، وحالة واحدة خرج تحت مسؤوليته، وثمان حالات مستقرة مازالت بالمستشفى تتلقى العلاج. شاركت 16 فرق طبيه ميدانية من الصحة والقطاعات الحكومية الاخرى

ومن جانبه أعلن الدفاع المدني، الأحد، السيطرة على 50% من حريق محطة قطار الحرمين.

فيما دعت صحة جدة إلى الابتعاد عن أدخنة حريق محطة القطار بجدة قدر الإمكان، خشية الإصابة بالأمراض الصدرية في ظل استمرار الحريق وتصاعد الدخان.

وأعلن قطار الحرمين، عن إيقاف رحلات القطار حتى إشعار آخر، حرصًا على سلامة المسافرين، وخصص للمواطنين رقم 920004433 للاستفسار.

وجاء ذلك بالتزامن مع مواصلة قوات الدفاع المدني بمساندة طيران الأمن بجدة، مكافحة حريق قطار الحرمين بالسليمانية، فيما أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة، نقل 5 مصابين إثر حريق محطة القطار إلى المستشفى.

وكانت إدارة مرور جدة، ناشدت الجميع بالابتعاد عن موقع حريق قطار الحرمين، ونشرت الإدارة في بيان لها اليوم الأحد، قائمة بالطرق البديلة لطريق الحرمين ومنها طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، فلسطين، الملك عبدالله، الجامعة، الملك عبدالعزيز (شمال – جنوب).


أعلن قطار الحرمين، مساء الأحد، وقف رحلاته حتى إشعار آخر حرصاً على سلامة المسافرين، وذلك إثر تعرض إحدى محطات قطار الحرمين في جدة للحريق، نقلا عن قناة "الإخبارية السعودية".


أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، نقل 5 مصابين إثر حريق في محطة قطار الحرمين في مدينة جدة السعودية.

واندلع حريق، اليوم الأحد، بإحدى محطات قطار الحرمين، بحسب ما أعلن الدفاع المدني، فيما يوجد عدد من المحتجزين.


وتباشر قوات الدفاع المدني بجدة الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين بالسليمانية، ولا تزال الفرق تكافح الحريق.


في السياق، كشفت إمارة منطقة مكة أن طيران الأمن يساند الدفاع المدني بجدة في مكافحة الحريق. 


وكشف شهود عيان أن هناك مجموعة من الأشخاص المحتجزين الآن فوق المحطة، فيما يواصل رجال الدفاع المدني جهودهم لإنقاذ الجميع والسيطرة على الحريق.


قطار الحرمين السريع مشروع سعودي، عبارة عن خط سكة حديدية كهربائي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطول 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/ساعة، وتكلفة إجمالية 63 مليار ريال سعودي، ويُعد أول وأسرع قطار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتكون المشروع من 35 قطارًا، وكل قطار يحتوي على 13 عربة تبلغ سعة كل قطار 417 مقعدًا، وله خمس محطات: محطتان في مكة والمدينة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وأخرى في وسط محافظة جدة. افتتح المشروع بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي في 25 سبتمبر 2018، بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

 

وبدأت أعمال بناء المشروع في 2009، وكان من المخطط أن يُفتتح في عام 2012، إلا أنه تأخّر اكتمال المشروع، كما جرى إرجاء تشغيله مرتين، وتغيير المواعيد التي حددها المسؤولين لانطلاقته، حتى أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن الموعد النهائي للتشغيل التجاري، وانطلقت أول رحلة تجارية للقطار في 11 أكتوبر 2018 من المدينة المنورة إلى جدة.

 

ويعد مشروع قطار الحرمين السريع الأضخم في منظومة النقل العام، وأحد خطط الدولة السعودية لتوسعة النقل عبر الخطوط الحديدية، لمواكبة تنامي أعداد الحجاج والمعتمرين، ولتخفيف الضغط على الطرق بين مكة وجدة والمدينة، عطفا على أنه وسيلة توفر النقل الآمن والسريع.

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المزيد عن: مصابين قطار الحرمين بالسليمانية صحة حريق جدة الحالة الصحية
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