جوارديولا يفجر مفاجأة بخصوص صفقات مانشستر سيتي الشتوية

فجر المدرب الاسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مفاجأة مدوية بعدما أعلن أنه لن يبرم أي صفقات جديدة للفريق الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير القادم، مؤكدًا ان فريقه يضم مجموعة من اللاعبين المميزين في الوقت الحالي، ولا يحتاج تدعيمات جديدة.





وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: " أنه ليس عملي، ولكننا لن نشتري في يناير أي لاعب.. ليس لدينا المال الكافي للشراء في الميركاتو الشتوي".





وأضاف المدرب الاسباني "لدينا لاعبان صغار يستطيعوا المشاركة في هذا المركز أمثال تايلور بيليس وإيريك جارسيا، بالإضافة للاعبي الأكاديمية والذي يمكن الاعتماد عليهم في أي وقت".





وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت بأن السيتي قد يدخل سوق الانتقالات الشتوية بقوة لشراء مدافع بديلًا للفرنسي إيمريك لابورت والإنجليزي جون ستونز واللذان أُصيبا في الدوري ولا يوجد بديل لهما سوى أوتاميندي في قلب الدفاع، ولكن بعد جوارديولا نفي ابرام صفقات جديدة في يناير.





وكان مانشستر سيتي كان قد فاز على إيفرتون في 3-1 في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي جعلت الفريق في المركز الثاني برصيد 16 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر.



