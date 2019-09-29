"الأسباب والمخاطر".. الاحتباس الحراري يدمر 80 % من أوروبا

تهديد جديد، يواجهه العالم بسبب الاحتباس الحراري حيث تعاني الكرة الأرضية من ارتفاع درجة حرارتها بسبب الغازات الدفيئة ومنها غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان وهو مايهدد بغرق المدن الساحلية بسبب ذوبان الجليد في القطبين، قد وقعت دول العالم اتفاقية باريس لمواجهة الاحتباس الحراري، في دراسة جديدة أكدت الأمم المتحدة، غرق معظم قارة أوروبا بسبب ذوبان الجليد.

اختفاء أوروبا

نشرت اللجنة العلمية المعنية بالمناخ فى الأمم المتحدة، دراية جديدة، حول مصير المحيطات والأقطاب الجليدية، توصلت الدراسة أن الدول أوروبا التي تحتوي على أنهار جليدية ستفقد 80٪ من كتلتها الجليدية الحالية بحلول عام 2100، ومن المقرر أن تختفى العديد من الأنهار الجليدية .

تؤكد الدراسة، طبقا لما نشرته وكالة "أنسا" الإيطالية، أن المناطق التي ستفقد أنهارها الجليدية : القوقاز ، شمال آسيا ، الدول الاسكندنافية ، جبال الانديز الاستوائية ، المكسيك ، شرق أفريقيا وإندونيسيا، والعديد من المناطق الجبلية المرتفعة، يتسبب هذا الذوبان في انحسار الأنهار الجليدية .

زيادة الفيضانات

تسبب أيضا في ذوبان التربة الصقيعية فى تهديد استقرار المنحدرات، كما يستمر عدد البحيرات الجليدية فى الزيادة، وزيادة الفيضانات الناجمة عن زيادة منسوب مياه البحيرات الجليدية والانهيارات الأرضية والانهيارات الجليدية، حتى فى مناطق جديدة غير متوقعة أو مواسم مختلفة .

توصلت الدراسة إلي ارتفاع نسبة الكوارث الطبيعية على المدن والقري، كما ستتدمر سبل العيش فى المناطق الجبلية العالية وفى القطب الشمالى بسبب التغيرات المناخية المستقبلية، وستزيد خطر الفيضانات والحرائق والانهيارات الأرضية والانهيارات الثلجية، كما تتأثر السياحة الجبلية المرتفعة والأنشطة الترفيهية والقيم الثقافية .

أسباب الاحتباس

لعل السبب الرئيسي وراء الاحتباس الحراري هو انبعاث الغازات الدفيئة إلي الغلاف الجوي بسبب النشاط الصناعي والتجاري واحتراق الوقود الحفري مثل البنزين والغاز الطبيعي والفحم ،والتي تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون عند احتراقها وتملك الغازات الدفيئة قدرة علي امتصاص الحرارة .

تصل أشعة الشمس إلي الأرض، وتمتص التربة والصخور والأشجار نسبة كبيرة منها، ثم تنعكسُ إلى الفضاء الخارجي، ويمتص الجليد الابيض 20 % من أشعة الشمس، وتمتص المحيطات 90% من الضوء ولا تعكسُ سوى 10%.

خطورة الاحتباس

تكمن خطورة الاحتباس الحراري في حدوث ذوبان الجليد والثلوج الموجودة على قمم الجبال وفي القطبين، وارتفاع منشوب المحيطات وغرق المدن الساحلية ويتوقع العلماء غرق الدلتا و الاسكندرية وارتفاع درجات الحرارة حيث يتوقع العلماء استحالة العيش في الخليج والسعودية بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المستقبل .

يتوقع العلماء حدوث اختلالات في فصول السّنة وارتفاع في درجات الحرارة في الصيف أو معدلات هطول الأمطار ووقوع فيضانات غير مسبوقة، وتدمير الارض الزراعية وقلة الغذاء وانقراض أعداد كبيرة من الحيوانات وتدمير الغابات وحدةث ضعف في الثروة السمكيةوحدوث خلل في النظم البيئية.

الحلول

يضع العلماء عدد من الحلول المقترحة لتقليل الاحتباس الحراري: استخدام الطّاقة المتجددة: مثل الطاقة الشمسية، والمائية، وطاقة الرياح، والطاقة النووية، تقليل استخدام الوقود الأحفوري وانبعاثات الغازات الدفيئة، واختراع سيارات والات تعمل بالطاقة النظيفة .

يقترح العلماء زراعة الأشجار، حيث تمتص النباتات غاز ثاني أكسبدالكربون وتنتج غاز الأكسجين خلال عملية البناء الضوئي وهو ما يخفف تاثير الاحترار العالمي، تسبب قطع الغابات في رفع تاثير الاحتباس الحراري بنسبة 30% .

جهود مصر

وقعت مصر علي اتفاقية أعمال قمة المناخ فى باريس منذ عامين، كما أكد الرئيس السيسي، علي ضرورة وضع اتفاق عادل للحفاظ علي درجات الحرارة لتحقيق هدف عالمي، ناشدت مصر المجتمع الدولي بدعم مساهماتها لمواجهة التغير المناخي وتوفير 100 مليار دولار سنويا للتصدى للتغييرات المناخية بحلول عام 2020

كما شدد الرئيس السيسي علي وقوف العالم أمام التحديات و العمل علي التكاتف الدولي للوصول لاتفاق عالمي لمواجهة الاحتباس الحراري وخاصة أن القارة الافريقية هي الأكثر تضررا من الاحتباس الحراري وتغيرات المناخ .