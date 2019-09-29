ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. حكم مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت يخطر شيكابالا بقراره النهائي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:07 م
Advertisements
عاجل.. حكم مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت يخطر شيكابالا بقراره النهائي
الزمالك
Advertisements
طباعة
هاني عصام
 
Advertisements
أخطر حكم مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض بالانتظار لمدة 20 دقيقة قبل اتخاذ أي قرار خاص باللقاء.

ويجهز الحكم لقرار بإنسحاب الفريق المنافس واحتساب نتيجة المواجهة لصالح الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، على استاد برج العرب فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز. ووصل الزمالك إلى ملعب برج العرب.

واعترض الفريق السنغالى على السفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب.

Advertisements
طباعة
المزيد عن: رياضة جينيراسيون السنغالى الزمالك الاخبار الرياضية اخبارالرياضة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
2
x
14:00
0
سيلتا فيجو
ديبورتيفو ألافيس
2
x
16:00
0
ريال مايوركا
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
دوري أبطال إفريقيا
جور ماهيا
0
x
15:00
2
اتحاد الجزائر
مازيمبي
3
x
15:30
1
فوسا جينيور
حوريا
0
x
18:00
0
شبيبة القبائل
النجم الرياضي الساحلي
1
x
18:00
0
أشانتي كوتوكو
الهلال
0
x
19:30
0
إنييمبا
الزمالك
-
x
20:00
-
جينيراسيون فوت
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
5
x
17:30
0
نيوكاسل يونايتد
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
1
x
15:30
2
فرايبورج
كولن
0
x
18:00
3
هيرتا برلين
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي
3
x
15:00
1
ماليندي
شباب رياضي بلوزداد
0
x
18:45
1
بيراميدز
النادي الصفاقسي
0
x
19:00
0
نادي بارادو
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
1
x
16:00
2
قادش
الدوري الايطالي
نابولي
2
x
12:30
1
بريشيا
لاتسيو
4
x
15:00
0
جنوى
ميلان
0
x
20:45
0
فيورنتينا

DMCA.com Protection Status