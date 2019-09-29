عاجل.. حكم مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت يخطر شيكابالا بقراره النهائي

أخطر حكم مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض بالانتظار لمدة 20 دقيقة قبل اتخاذ أي قرار خاص باللقاء.





ويجهز الحكم لقرار بإنسحاب الفريق المنافس واحتساب نتيجة المواجهة لصالح الزمالك.





ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، على استاد برج العرب فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز. ووصل الزمالك إلى ملعب برج العرب.





واعترض الفريق السنغالى على السفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب.



