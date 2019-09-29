مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر (صور)

انطلق، منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل تدشين أوبرا عايدة بمعبد الملكة حتشبسوت بالوادي الغربي في الأقصر يومي ٢٦ و٢٨ أكتوبر المقبل، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور العديد من السفراء والشخصيات العامة، على رأسهم الإعلامية لميس الحديدي، والإعلامي خيري رمضان، والفنانة نهال عنبر، والفنان إيهاب توفيق، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة.





وشهد المؤتمر الكشف عن كواليس الحدث الفني الضخم التي ستشهده مدينة الأقصر، بحضور حوالي ٤ آلاف مشاهد من مختلف دول العالم، ويأتي الحدث بمناسبة مرور ١٥٠ عامًا على ميلاد "عايدة"، التى كتبها عالم الآثار الفرنسي "أوجيست مارييت" بعد اكتشافه مخطوطات فرعونية في صعيد مصر كل واحدة منها تضم ٤ صفحات تشمل مناظر ولوحات راقصة وأغان موسيقية مقسمة على ٥ فصول، وكتب النص الغنائي "الليبرتو" جيسلا نزونى، وبعد ترجمتها سلمت إلى الموسيقار الإيطالى فيردى في عام ١٨٧٠ من أجل تأليفها بطلب من الخديو إسماعيل.





ويشارك في تقديم الأوبرا أوركسترا تضم ١٠٠ موسيقار أكاديمى ضمن الكورال الوطني الأوكراني "دومكا" أحد أفضل الفرق الموسيقية السيمفونية في أوروبا الشرقية وتقود الحفل المايسترو الأوكرانية "أوكسانا لينيف" أول إمرأة ترأس أوبرا جراز فى النمسا، ويشارك أيضا ٨٠ مطربا و٦ مطربين رئيسين و٤٠ راقصا، وتضم المجاميع ١٢٠ شخصا، وتؤدى الكورية "ساى كيونغ ريم" دور "عايدة"، ويقدم دور قائد الجيش المصرى "راداميس" البلجيكي "مايكل سباداكسيني"، كل ذلك يأتى وسط أجواء احترافية تصنعها رؤية المخرج المسرحى الألماني "مايكل شتورم" ذو اللمسة الخاصة فى استخدام عناصر الجذب والإبهار.