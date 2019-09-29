آخرهم "ماتصدقش".. 5 أغاني وطنية واجهت الأكاذيب والشائعات

كانت محاربة الشائعات بالفن دأب الدولة المصرية منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر عندما دعم فنانين مصر الدولة المصرية بالأغاني الوطنية، حتي أصبحت أغاني عبد الحليم حافظ هي لسان ثورة يوليو، قد اعتمدت الدولة المصرية مؤخرا علي مجموعة أغاني وطنية لمواجهة اغاني الإخوان وفيديوهات الدعاية السوداء للجماعة، قد تبرع فنانين مصر بتقديم أغاني وطنية بامكانيات بسيطة لتوجيه رسالة حب ودعم للدولة المصرية ضد الفوضي ومخطط تقسيم مصر، وتستعرض"الفجر" 5 أغاني وطنية صدرت مؤخرا ضد الشائعات.

ماتصدقش

أطلقت وزارة الداخلية أغنية جديدة ،"ما تصدقش.. ما تقلقش" لتحذير الشعب المصرى من خطورة الشائعات خاصة من أنصار الاخوان ومذيعي الإخواني، وترسل الأغنية رسائل طمأنينة للمصريين، وتسلط الضوء على المشروعات الضخمة، وترصد دور الشرطة فى حماية أمن واستقرار البلاد، يغني الأغنية أحمد عفت وإيمان عبد الغنى ومى حسن، وكلمات وليد دسوقى.

عايزينها فوضي

قدم الفنان محمد رمضان فيديو كليب "هما عايزينها فوضى"، من إنتاج شركة سينرجى، عبر قناته الرسمية علي اليوتيوب، قد حقق الكليب نجاح ساحق، وتخطت نسب المشاهدة حاجز 3 مليون مشاهدة.

وجه الكليب رسالة تاييد للدولة المصرية، مؤسسات الجيش والشرطة، كما تصدى رمضان من خلال الكليب إلي الشائعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الهارب محمد علي في دعوات للتظاهر للتدمير وتقسيم الدولة المصرية، ووجه رمضان النقد الشديد للهارب محمد على لانه سب وطنه من الخارج ولا يعرف طبيعة حياة الفقراء في مصر.

يقول محمد رمضان في الأغنية،:-" ولا أنت مش راجل، وبعد ما هربت بعيد جاى، تعمل فيها مناضل بالباطل، إزاى عايز تخطط لمستقبل شعب كامل، لو مشروع حياتك الوحيد اللى أنت عملته فاشل، أكيد مسمعتش صوت الشعب، وأنت جوه الكبارية، تعرف ايه عن الاصول و حق الملح و العيش، تعرف ايه عن الأمان اللي سببه الشرطة والجيش".

مصر أجمل شئ

قدم الفنان ​هاني شاكر​ نقيب المهن الموسيقية أغنية "​مصر أجمل شيء​"، وهي اغنية وطنية من كلمات محمد صلاح، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع بيشوى سمير لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها في حرب الشائعات وتاكيد علي حب الوطن.

يقول هاني شاكر في الأغنية:" يسألوني مصر بالنسبة ليك ايه، مصر أجمل شيء حصلى بخاف عليه، أجمل حكايات زمان ضحكة بنت الجيران، صحياني الصبح بدري، ولما أروح بدري، فرحة أمي بنجاحي، شارعي اللي كبرت فيه، صاحبي اللي كان فاضلي ومعاه عمري وتاريخي".

أنا متوتر

غنى الفنان محمد لطفي، بأغنية ساخرة عن وسائل التواصل الاجتماعي، قد قدم لطفي، في فيديو مصور، بثه عبر الانترنت، أغنية يعبر فيها عن التوتر والقلق الذي تسببه وسائل التواصل الاجتماعي " أنا متوتر، أنا مضايق، للسوشيال ميديا خلاص مش طايق، أنا متوتر، وكمان مضايق من سوشيال ميديا خلاص مش طايق" .

تقول كلمات الأغنية: "ما كفاية الواتس اب، ونقدم علي الغاز الطبيعي، للسوشيال ميديا قفلنا الباب، مش عايز حاجة تزيد ترويعي، اشاعات أكاذيب ، الفاظ كده عيب، ينزل هاشتاج كده يتمخطر، يعمل فكرة يمكن أخطر، بأعلي صوت أفضل أنادي مش عايز فتنة تمس بلادي، أنا مضايق" .

ولاد البلد

أصدر مجموعة من المطربين الشباب، أغنية وطنية" ولاد البلد" لتشجيع المصريين علي الدفاع عن الدولة ودعم القيادة السياسية وعدم السير خلف الشائعات والأكاذيب ومحاولات الإخوان زعزعة أمن واستقرار مصر، وهي من كلمات سمسم وغناء أحمد عزت، وعلى سمارة، و توزيع شيندي وخليل.

قد خرج المصريين أمس الجمعة، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم القوات المسلحة والشرطة، رافعين الأعلام المصرية مرددين الأغاني الوطنية أمام المنصة بشارع النصر .