جينيراسيون فوت لـ"الفجر الرياضي": ما يحدث في برج العرب تمثيلية انتهت من الثمانينات

انتقد مسؤولو جينيراسيون فوت السنغالي ما يحدث في ملعب برج العرب من استعداد الزمالك لخوض مباراة إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتواجد طاقم الحكام والمراقبين على الرغم من عدم وصول الفريق الضيف.





جينيراسيون فوت السنغالي: ما يحدث في برج العرب تمثيلية انتهت من الثمانينات





ويرفض الفريق السنغالي اللعب في برج العرب وأصر على لعب اللقاء بالأمس في بتروسبورت.





ورد مصدر بالفريق السنغالي على استعداد الزمالك للمباراة في برج العرب الآن قائلا: "ما يحدث تمثيلية انتهت من الثمانينات".





وأصدر النادي السنغالي بيانًا جاء نصه كالآتي:

نحن على وشك العودة إلى داكار دون خوض مباراة الزمالك بسبب تغيير ملعب المباراة إلى الإسكندرية التي تبعد 220 كيلومترا عن القاهرة، بناء على طلب الزمالك الذي أرسل خطابا إلى الاتحاد الأفريقي ووافق عليه، وبدوره أرسل كاف إلينا خطابا بهذا المعنى يوم الجمعة الساعة 1:30 ظهرًا" النادي الأهلي خاض مباراته أمس في دوري أبطال أفريقيا وفاز 4 0 على كانو سبورت في الوقت الذي طلب الزمالك تأجيل المباراة 24 ساعة لأسباب أمنية، وبالإضافة إلى ذلك، تنص لائحة كاف على أنه في مباريات الأدوار الأولى لدوري أبطال أفريقيا يتم تحديد مكان وتاريخ ووقت انطلاق المباراة من جانب الاتحاد المضيف، ويتم إخطار كاف والحكام والفريق المنافس قبل 20 يومًا على الأقل من المباراة، وبناءا عليه لا يمكننا تغيير أي شيء طلب الزمالك التأجيل لدواع أمنية عار تماما من الصحة ولا يوجد أي شئ يستدعي هذا الأمر







