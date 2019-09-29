إطلاق هيئة استشارية دولية لرفع مستوى التدريب والتأهيل فى مصر

تم إطلاق هيئة استشارية عربية دولية لرفع مستوى التدريب والتأهيل فى مصر، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية بالمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، لتواكب آخر تطورات واحتياجات سوق العمل.





وتضم الهيئة مجموعة من كبار الخبراء والاستشاريين المصريين والعرب فى قطاعات ومجالات متنوعة بهدف رفع مستوى التدريب والتأهيل فى مصر والبلاد العربية، وتقديم الحلول المتكاملة والاستشارات الفنية والإدارية والارتقاء بالعملية التدريبية وتطوير البرامج التدريبية فى مختلف المجالات.





وقال الدكتور أسامة العدل الاستشاري الدولي، خبير التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال، رئيس مجلس إدارة اكاديمية المستقبل للتدريب، أن هناك حاجة ملحة للإهتمام بالتدريب لتعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية وزيادة معدلات الإنتاج ومواكبة التطورات العالمية فى كل المجالات، مطالبا بسرعة إنشاء وزارة معنية بتنمية الموارد البشرية على غرار الكثير من الدول العربية والعالمية والتي سبقتنا إليها.





وتابع العدل: "الهيئة تستهدف تحويل التدريب الى مهنة متكاملة فى عالمنا العربي ومساعدة المؤسسات بإيجاد حلول استراتيجية للمشكلات التى تواجهها ودعم القدرة التنافسية وتحسين أنشطة المؤسسات فى القطاعين الخاص والحكومى وتعظيم دور الموارد البشرية باعتبارها أهم موارد المؤسسات".





وشدد على أهمية النظر للتدريب على انه استثمار سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات الإنتاج والجودة والحفاظ على مواردنا البشرية وزيادة قدراتها وكفاءاتها فى العمل بما يوفر للموازنة العامة للدولة مليارات الجنيهات سنويا، موضحا أن الهيئة ستتولى اعتماد المدربين في التخصصات المهنية المختلفة، واعتماد المادة التدريبية في التخصصات المطلوبة، وتوفير الدعم للمدربين المعتمدين، فى مجالات مختلفة ومنها الأمن والسلامة والصحة المهنية، وإدارة الأزمات والمخاطر، والمحاسبة، وإدارة المشروعات، والهندسة الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية، وإدارة الموارد البشرية، والجودة الشاملة.





أعضاء الهيئة الإستشارية:





الدكتور زياد عمر الحيدري استشارى جودة التدريب بالمملكة العربية السعودية





الدكتور سالم حميد الحبورى استشاري التسويق وإدارة الخدمات من العراق





الدكتور عمر محمد احمد الحسين استشاري التدريب والتنمية البشرية من السودان





الدكتور أسامة القباني رئيس الاتحاد العربي والأوروبي للتحكيم الدولي وفض منازعات التحكيم التجاري والقانوني





الدكتور حسين جمعة عميد الأكاديمية العربية الأمريكية للخبراء العقاريين





الدكتور أشرف حنيجل عميد كلية الهندسة بجامعة السويس واستشارى تصميم المنشآت الخرسانية





الدكتور فارس عمران خبير تدريب القانون العالمى





الدكتور علاء حسين أستاذ المحاسبة المالية بجامعة عين شمس





اللواء الدكتور عادل عبد العليم الخبير الأمنى والاعلامى بمجلس التعاون الخليجى





المهندس الاستشارى محمود أحمد بعيبش استشاري السلامة ونظم الأمان





الدكتور أحمد مصطفى ناصف استشاري نظم المعلومات والموارد البشرية





المهندس وائل محمود صبحى خبير نظم هيدروليك





الدكتور محمد فتحى المعداوى استشارى الإدارة المكتبية والوثائق الادارية





اللواء نادر نعمان بيومى استشارى الوقاية من الحريق





الدكتور محمد خليل استشارات بيئية

الدكتور حسن هاشم استشاري التطوير المؤسسي





الدكتور محمود الضابط استشاري التنظيم والادارة بجامعة عين شمس





الدكتور ماهر السيسي استشاري دولي فى الطيران والتنمية البشرية





المهندس محمد ادهم افندى استشاري عمليات البترول





المستشار سليم الكهالي مستشار التدريب بوزارة التعليم باليمن





الدكتور عبير عوف استشارات نفسية وأسرية





الدكتور السيد عوض استاذ تكنولوجيا الغذاء والتغذية بجامعة كفر الشيخ





الدكتور أمين السلمي استشاري تطوير وتنظيم الموارد البشرية





الدكتور أحمد عمر استشاري التأمينات الاجتماعية





الدكتور محمد ايمن عشوش استشاري التخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية





الدكتور طارق خيرت استشاري ادارة الازمات





الدكتور محمد صالح مدير المعهد القومي للتدريب الجمركي





اللواء ماهر الطرقي خبير مكافحة الحريق ونظم الانذار المبكر





الدكتور جمال بدير وكيل كلية التعليم الصناعي بالسويس





الدكتور ايهاب زهران استشاري الجودة الطبية





المهندس رأفت سمرة استشاري الهندسة الكهربائية



