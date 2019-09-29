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النجم مايكل شين وصديقته يستقبلان طفلهما الأول

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:27 م
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النجم مايكل شين وصديقته يستقبلان طفلهما الأول
مايكل شين
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فتحي خلاف
 
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أكد موقع المشاهير "PEOPLE" أن الممثل البريطاني مايكل شين نجم Good Omens البالغ من العمر 50 عامًا وصديقته السويدية انّا ليندبرج Anna Lundberg قد رحبا بطفلهما الأول، على الرغم من أن الزوجين لم يعلنا بعد عن الولادة رسميًا، إلا أن صحيفة "ديلي ميل" أفادت بأن الطفل رضيعة.

شين، رحب بوصول طفلته على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء، عبر تغريدة شاركها متابعيه عى موقع تويتر، قال: "لا أحد، ولا حتى المطر، لديه مثل هذه الأيدي الصغيرة".

كان شين قد أعلن أخبار حمل صديقته في شهر يوليو، في تغريدة: "سعيد جدًا بإخبار الجميع بأن شريكتي وأنا نتوقع ملاكًا صغيرًا".

مايكل، الذي ولد في نيوبورت ونشأ في بورت تالبوت، لدىه أيضا ابنة تدعى ليلي، تبلغ من العمر 20 عامًا، من زوجته السابقة كيت بيكنسيل، أما صديقته آنا، فهي ممثلة سويدية من مدينة نيويورك، تعيش حاليًا في المملكة المتحدة، درست في الأكاديمية الأمريكية للفنون المسرحية في مدينة نيويورك، ولها عدد من الأعمال المسرحية.
بدأ شين​ بمواعدة الممثلة السويدية ​آنا لاندبرج​ البالغة من العمر 25 عاماً.

ونشرت آنا مجموعة من الصور لها برفقة مايكل خلال مرافقتها اياه في الاحتفال بعرض Good Omen في لندن وأميركا.

وكان مايكل يواعد ايسلينج بي البالغة من العمر 35 عاماً منذ أبريل 2018 حتى بداية الـ 2019.
مايكل كان متزوجا من النجمة كايت بيكينسايل ولديه منها ابنة.

كشف الممثل البريطاني، مازحاً أنه انفصل عن شريكة حياته بسبب خطة بلاده للانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ووصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة.

كما أن شين المتقلب المزاج، كان قد أعلن منذ فترة، أنه سوف يحارب عبر المنظمات المحلية في بلدته بورت تالبوت صعود " اليمين الشعبوي المتشدد "الذي ظهر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والنمسا". وأوضح لصحيفة ذا تايمز "سوف أقلل من عملي كممثل وربما سأتوقف".

بدأ مشواره الفني في بداية التسعينات من خلال الظهور على المسرح ومن ثم المشاركة بالأفلام ويتدرج بالنجاح ومن أهم أعماله: عام 1994 Romeo and Juliet، Peer Gynt، Jimmy Porter، عام 1995 Mystery، عام 1996 Mary Reilly، عام 1997 فيلم Wilde، عام 2002 فيلم Heartlands، The Four Feathers، عام 2003 فيلم Underworld 1، Bright Young Things، The Deal.

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