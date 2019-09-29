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عاجل.. الأهلي يُعلن رسميًا تغريم صالح جمعة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:24 م
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عاجل.. الأهلي يُعلن رسميًا تغريم صالح جمعة
صالح جمعة
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علي نبوي
 
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أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية على صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك وفقا للائحة، بسبب غيابه عن مران الغائبين عن قائمة مباراة الاهلي وكانو سبورت التي أقيمت مساء أمس “السبت”، في إياب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك صالح جمعة، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر اقامتها مساء يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري العام.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على كانو سبورت الغيني بأربعة أهداف دون رد ليتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
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