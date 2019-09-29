"هاكرز" ينشرون صور حميمة للنجمة سافرون باركر على الإنترنت

سافرون باركر، اليوتيوبر الشهيرة والراقصة البالغة من العمر 19 عامًا، حزينة بعد قيام المتسللين، بالقرصنة على حساباتها، وتسريب صورًا حميمة لها مما أثار مخاوف بشأن أمن النجوم والمشاهير.





رغم مناداة المشاهير بتشديد الرقابة حول الأمن عبر الإنترنت وسط مخاوف من احتمال استهدافهم من قبل المجرمين، رغم ذلك، فقد تمت مشاركة سلسلة من الصور الخاصة للراقصة ومدونة YouTube البريطانية الشهيرة سافرون باركر، والتي يُعتقد أنها مأخوذة من iCloud، أمس السبت على الإنترنت.





الصور، التي انتشرت على ما يبدو في مواقع في المملكة المتحدة ونيوزيلندا، تُظهر راقصة المشاهير التي لديها 2.2 مليون مشترك في YouTube، في وضعيات بسيطة بما في ذلك في أثناء العطلة وأمام مرآة في المنزل، وفي الحمام وصور للنجمة في منشفة.





وقال مصدر: "هذا أمر مقلق لأن سافرون يبدو أنها كانت مستهدفة، فهي جزء من الإحاطات الأمنية عبر الإنترنت لأن هذا مجال يستهدفه المتسللون للابتزاز، هناك خوف من تعرضها للتهديد بالصور، أو ربما سرقت صور أخرى أكثر وضوحًا".





كما قام مسؤولو برنامج Strictly Come Dancing "هيا نرقص" بتوظيف حراس أمن سابقين في الجيش لحماية نجوم هذا العام خلال العرض الحي الأول للبرنامج الشهير.





ووفقا للتقارير، بعد تلقي العديد من النجوم تهديدات بالقتل، تم تعزيز الأمن في أثناء التصوير في Elstree في شمال لندن يوم السبت.





في سياق مختلف، ورغم من التقارير ذات الصلة، كانت سافرون التي تعيش مع والديها في برايتون- في حالة تأهب في أثناء أدائها على Strictly Come Dancing مع شريكها في الرقص المحترف اجي براتشيرد AJ Pritchard، البالغ من العمر 24 عامًا.





قدم الثنائي رقص هيستيري استولى على اعجاب الجماهير، في ثاني عرض مباشر لها يوم السبت، حيث انطلق الثنائي، يبدعان قبل أول تصويت، مما زاد اثارة جماهير البرنامج، ظهور برتشارد وهو يقبل شريكته الشهيرة سافرون Saffron Barker.





الجدير بالذكر أن سافرون ليست الوحيدة المستهدفة من قراصنة صور المشاهير، لكن هنا السلسلة تطول، نجوم كثيرين مثل جنيفر لورانس وغيرها من النجوم، ظهرت لهم صور حميمة وعارية على الإنترنت، وضعتهم في مواقف محرجة بسبب تسريب بياناتهم الشخصية وعناوين بيوتهم كذلك.



