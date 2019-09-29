وزير التموين: الذي يمتلك سيارة لا يستحق الدعم ويجب أن يتنازل طواعية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الذي يمتلك سيارة لا يستحق الدعم ومن المفترض أن يتنازل طواعية عن البطاقة التموينية، وطالب العاملين بتفيذ القرارات الوزارية الصادرة من قبول التظلمات بمكاتب التموين وإضافة الزوجة غير المقيدة إلى جانب إصدار البطاقات الجديدة للفئات الأكثر احتياجا.

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جاء ذلك على هامش افتتاح مركزي خدمة المواطنين بكل من قليوب ، شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحضور المحافظ وعدد من قيادات الوزارة وأعضاء مجلس النواب، والذي يأتي في إطار الخطة التي تشهدها الدولة لتطوير حوالي ٥٥٠ مكتبًا على مستوى الجمهورية، تيسيرًا على المواطنين وفي إطار التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة.

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وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن مكاتب التموين شهدت طفرة حضارية في جميع المحافظات بالتعاون مع المحافظين لتوفير الاماكن اللائقة، وهناك خطة طموحة للانتهاء من تطوير جميع المكاتب خلال سنتين أو سنتين ونصف على الأكثر .









وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة أصبحت لديها قاعدة بيانات دقيقة جدا ولم يعد مثلما كان سابقاً أن يقوم شخص بضرب البطاقات لأكثر من فرد: "زمن ضرب البطاقات التموينية انتهى" .





وقال وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن مكاتب الخدمة تأتي في إطار خطة طموحة تلبية لتسهيل الإجراءات على المواطن، مطالبا العاملين بهذه المكاتب بالتيسبر على المواطنين وعدم إرجاعهم دون جدوى .





واوضح وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الهدف من تنقية البطاقات ومراحل الاستهداف التى تمت هو دعم فئات الأكثر احتياجا وليس توفيرا للنفقات، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على دعم المحتاجين .





واصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه قرار وزاري رقم(191) بتاريخ 24/9/2019 بخصوص اضافه الزوجه الغير مقيده على قواعد البيانات التموينيه (المحرومه) .





واصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه توجيه وزاري رقم(25)لسنه 2019 بتاريخ 25/9/2019 بخصوص فتح باب التظلمات وارفاق المستندات الداله على استحقاقه للدعم التمويني (مرفق صوره القرار) .



