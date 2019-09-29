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"مرور جدة" تعلن إغلاق الاتجاه الشمالي لطريق الأندلس

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:59 م
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مرور جدة تعلن إغلاق الاتجاه الشمالي لطريق الأندلس
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الفجر السعودي
 
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نصحت إدارة مرور مدينة جدة، اليوم الأحد، قائدي المركبات بإغلاق الاتجاه الشمالي لطريق الأندلس نظرًا لأعمال تصريف مياه الأمطار.


ونوهت بتحويل الحركة المرورية عبر الاتجاه إلى الطريق البديل والاتجاه من تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع حائل باتجاه الشمال حتى تقاطع شارع حائل مع شارع المعادي، ثم الاتجاه غربا إلى طريق الأندلع ومن ثم الاتجاه شمالاً.

وحذر المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية من هطول أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من طريق السيل.

وقال المركز في تنبيه له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نود أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد توقعت في تقرير الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق.


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