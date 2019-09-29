تايلاند ترحب باستئناف شيفرون للمحادثات لحل نزاع الطاقة

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رحب وزير الطاقة التايلاندي hgيوم الاحد بقرار شركة الطاقة الامريكية شيفرون بمواصلة المفاوضات بدلا من السعي للتحكيم لحل نزاع بشأن من يجب أن يدفع مقابل إزالة منصات النفط والغاز البحرية.



وتريد تايلاند من شيفرون أن تدفع تكاليف وقف التشغيل بالكامل، والتي تقدرها إحدى الصحف المحلية بنحو 2.5 مليار دولار، للبنية التحتية في حقل إيراوان للغاز، والتي من المقرر تسليمها إلى شركة النفط الحكومية التايلاندية بي تي تي للتنقيب والإنتاج في أبريل عام 2022 عندما تنازلات تنتهي.



وذ كرت رويترز لأول مرة في الأسبوع الماضي أن الشركة الأمريكية "علقت مؤقتًا" خطة لطلب التحكيم من أجل إتاحة مزيد من الوقت لإجراء محادثات مع وزارة الطاقة التايلندية، ولكن هذا التحكيم لا يزال احتمالًا "خلال أسابيع" إذا لم تنجح المحادثات.



وقال وزير الطاقة التايلاندي سونتيرات سونتيجيراونج اليوم الأحد، أن قرار شيفرون يعد علامة جيدة على أن الطرفين يمكنهما العمل سويًا لحل النزاع وضمان التسليم السلس لحقل الغاز.



وقال وزير الطاقة سونتيرات سونتيجيراونج "قرار شيفرون بتعليق عملية التحكيم لمواصلة المفاوضات موضع ترحيب".



وأضاف: "أعتقد أيضًا أننا سنتوصل إلى أفضل الاتفاقات مع إعطاء الأولوية لمصالح تايلاند".



ونشأ النزاع في عام 2016 عندما فرضت تايلاند بأثر رجعي لائحة جديدة لوزارة الطاقة تطلب من مشغلي حقل الغاز دفع تكاليف إيقاف تشغيل جميع الأصول التي قاموا بتثبيتها حتى لو لم يعد يتم تشغيلها.



وتقول شركة شيفرون إنه بموجب شروط عقودها الأولية لعام 1971، تكون مسؤولة فقط عن البنية التحتية التي لم تعد صالحة للاستخدام قبل تسليمها إلى مشغل آخر.



وسيطالب القانون الجديد شيفرون بدفع التكاليف المستقبلية لإيقاف تشغيل جميع البنية التحتية التي قامت بتثبيتها في حقل إيراوان، بما في ذلك الأصول التي لا تزال صالحة للاستعمال والتي ستحولها إلى PTTEP مجانًا.



وللنزاع آثار على شركات الطاقة الدولية الأخرى مثل توتال الفرنسية وميتسوي وشركاه اليابانية، التي لها أيضًا حصص في امتيازات الطاقة البحرية في خليج تايلاند.



وخارج صناعة النفط والغاز، كان المستثمرون الأجانب الآخرون في تايلاند قلقين أيضًا بشأن الاستخدام الرجعي للقوانين، وما هي السوابق التي قد تضعها هذه الحالة على قدسية عقودهم.

