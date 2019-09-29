فيديو جديد لحريق محطة قطار الحرمين في جدة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعين مقطع فديو جديد لحادث حريق في محطة جدة في الثانية عشرة والنصف وخمس دقائق من ظهر اليوم الأحد.

وقالت إدارة مشروع قطار الحرمين في بيان صادر عنها اليوم، إن الدفاع المدني باشر الحريق ولا يزال التعامل معه قائمًا.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أي إصابات جراء الحريق.

حريق في سقف محطة قطار الحرمين

اندلع حريق في سقف محطة قطار الحرمين دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وتسبب الحريق في إيقاف رحلات القطار، حيث ارتفعت ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة فيما يجري إجلاء أشخاص من داخل الصالات.

وقد تمت الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة في عمليات الإطفاءن وفقًا لما ذكرته صحيفة سبق السعودية.

مشروع قطار الحرمين

قطار الحرمين السريع مشروع سعودي، عبارة عن خط سكة حديدية كهربائي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطول 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/ساعة، وتكلفة إجمالية 63 مليار ريال سعودي، ويُعد أول وأسرع قطار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتكون المشروع من 35 قطارًا، وكل قطار يحتوي على 13 عربة تبلغ سعة كل قطار 417 مقعدًا، وله خمس محطات: محطتان في مكة والمدينة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وأخرى في وسط محافظة جدة. افتتح المشروع بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي في 25 سبتمبر 2018، بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

أعمال المشروع

بدأت أعمال بناء المشروع في 2009، وكان من المخطط أن يُفتتح في عام 2012، إلا أنه تأخّر اكتمال المشروع، كما جرى إرجاء تشغيله مرتين، وتغيير المواعيد التي حددها المسؤولين لانطلاقته، حتى أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن الموعد النهائي للتشغيل التجاري، وانطلقت أول رحلة تجارية للقطار في 11 أكتوبر 2018 من المدينة المنورة إلى جدة.

ويعد مشروع قطار الحرمين السريع الأضخم في منظومة النقل العام، وأحد خطط الدولة السعودية لتوسعة النقل عبر الخطوط الحديدية، لمواكبة تنامي أعداد الحجاج والمعتمرين، ولتخفيف الضغط على الطرق بين مكة وجدة والمدينة، عطفا على أنه وسيلة توفر النقل الآمن والسريع.