فيديو جديد لحريق محطة قطار الحرمين في جدة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعين مقطع فديو جديد لحادث حريق في محطة جدة في الثانية عشرة والنصف وخمس دقائق من ظهر اليوم الأحد.
وقالت إدارة مشروع
قطار الحرمين في بيان صادر عنها اليوم، إن الدفاع المدني باشر الحريق ولا يزال التعامل
معه قائمًا.
وأشارت إلى أنه
لا يوجد أي إصابات جراء الحريق.
حريق في سقف محطة قطار الحرمين
اندلع حريق في سقف محطة قطار الحرمين دون
تسجيل إصابات حتى الآن.
وتسبب الحريق في إيقاف رحلات القطار، حيث
ارتفعت ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة فيما يجري إجلاء أشخاص من داخل الصالات.
وقد تمت الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة
في عمليات الإطفاءن وفقًا لما ذكرته صحيفة سبق السعودية.
مشروع قطار الحرمين
أعمال المشروع
بدأت أعمال بناء المشروع في 2009، وكان
من المخطط أن يُفتتح في عام 2012، إلا أنه تأخّر اكتمال المشروع، كما جرى إرجاء تشغيله
مرتين، وتغيير المواعيد التي حددها المسؤولين لانطلاقته، حتى أعلنت إمارة منطقة مكة
المكرمة عن الموعد النهائي للتشغيل التجاري، وانطلقت أول رحلة تجارية للقطار في 11
أكتوبر 2018 من المدينة المنورة إلى جدة.
ويعد مشروع قطار الحرمين السريع الأضخم في منظومة النقل العام، وأحد خطط الدولة السعودية لتوسعة النقل عبر الخطوط الحديدية، لمواكبة تنامي أعداد الحجاج والمعتمرين، ولتخفيف الضغط على الطرق بين مكة وجدة والمدينة، عطفا على أنه وسيلة توفر النقل الآمن والسريع.
- الانتهاء من محطتي "المدينة المنورة" و "رابغ" في مشروع قطار الحرمين
- انطلاق أولى رحلات "قطار الحرمين" للمدينة في 75 دقيقة
- قطار الحرمين يبدء أولى رحلاته من جدة إلى المدينة
- حريق هائل بمحطة قطار المنصورة قبل قليل (فيديو)
- عاجل.. نشطاء يتداولون فيديو لحريق قطار بقرية القصبجى بالمنيب
- التفاصيل الكاملة لحجز وشراء تذاكر قطار الحرمين السعودي
- أول فيديو لحريق جرار قطار بمحطة سكك حديد مصر
- رحلات يومية لقطار الحرمين خلال رمضان
- قطار الحرمين يرفع طاقته الاستيعابية لـ80 رحلة أسبوعيًّا
- حريق بمحطة قطار الحرمين في جدة (فيديو)