حاتم ستين: الخيول العربية الأصيلة ثروة قومية ومصدر للعملة الصعبة
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:37 م
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أحمد الشيخ
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أكد الدكتور حاتم ستين الطبيب البيطري و رئيس اللجنة البيطرية في اتحاد الفروسية المصرى سابقا، ومقدم برنامج ستين شو على قناة المحور، أن الخيول العربية المصرية الاصيلة تمثل ثروة قومية لمصر و من الممكن أن يتم استخدامها كمورد هام للعملة الصعبة، خصوصا وأن مصر تمتلك أهم سلالات الخيل النادرة في العالم.
أضاف الدكتور حاتم ستين، أن الخيول العربية الأصيلة الموجودة في أغلب دول العالم خرجت من مصر، منوها بأن دول مثل أمريكا وروسيا تتميز بانتاج هائل من الخيول العربية الاصيلة، ولكن مصر تتميز بانتاج سلالات مصرية نادرة.
ولفت إلى أن الرجوع لتاريخ الخيل العربي الموجود في الخارج سيعود اصله الى سلالات من محطة الزهراء والتي كان لها أثر إيجابي على الخيول حول العالم، وبسبب هذه المحطة تحسن نسل الكثير من الخيول حول العالم.
ونوه بأن المحطة تجري 3 مزادات سنويا لبيع الخيول المزاد الواحد، يدر ما يقرب من 5 ملايين جنيه مصري المزاد الواحد، مؤكدة أن مصر تتميز بكم هائل من الخيول العربية الاصيلة.
واستضافت محافظة الغربية في شهر مايو من العام الجارى مهرجان الغربية للخيول العربية الاصيلة، والذي أقيم باستاد طنطا الرياضى، وضم أكثر من 250 من الخيول العربية الاصيلة للمشاركة فى بطولتى الجمال والترويض، وبمشاركة 13 محكم من مصر والامارات والارد، وشارك اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية فى مهرجان الغربية للخيول العربية الاصيلة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
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