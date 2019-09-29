عاجل.. جينيراسيون يستنجد بالأهلي ضد الزمالك في بيان رسمي

أصدر نادي جينيراسيون فوت السنغالي بيانا رسميا تمسك فيه برفض مواجهة الزمالك على استاد برج العرب في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.





مباراة الزمالك المصري في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية اليوم الأحد.

وقال جينيراسيون في بيانه عبر موقعه الرسمي: "في الوقت الذي طلب فيه الزمالك نقل المباراة لبرج العرب لدواع أمنية لعب غريمه الأهلي ضد كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية أمس، وأقيمت المواجهة في أجواء مثالية وبحضور جماهيري ومرت بدون أي أزمات".

وأوضح بيان جينراسيون أن الزمالك استند إلى الدواعي الأمنية لنقل المباراة وهو أمر غير صحيح مشيرًا إلى بعثة الفريق على وشك العودة إلى العاصمة السنغالية داكار دون خوض المباراة.

قائمة الزمالك لمباراة جينيراسيون فوت

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبدالسلام - حمدي النقاز - محمد عبدالشافي - عبدالله جمعة

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - محمد عنتر - أشرف بن شرقي - شيكابالا - إسلام جابر

خط الهجوم : مصطفى محمد - عمر السعيد خالد بوطيب

المعروف أن الزمالك يحتاج للفوز بهدف للتأهل للدور التالي بعد الخسارة في مباراة الذهاب في السنغال بهدفين لهدف.