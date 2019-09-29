ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. تصفية 15 إرهابيًا بالعريش

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:33 م
Advertisements
عاجل.. تصفية 15 إرهابيًا بالعريش
إرهابي
Advertisements
طباعة
هبة عبدالحفيظ
 
Advertisements
استمرارًا لجهود الوزارة المبذولة بمجال ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء، الثابت تورطها في تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التي استهدفت القوات المسلحة والشرطة، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الإستقرار الأمنى والنيل من مقدرات الوطن.

فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحى الحوص منطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

تم التعامل مع تلك المعلومات وإستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال إستشعارهم بإقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع (عدد "15" من تلك العناصر) وعُثر بحوزتهم على ("9" بنادق آلية، "3" بنادق خرطوش، "2" عبوة ناسفة، "1" حزام ناسف).

تم تقنين الإجراءات حيال الواقعة وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
Advertisements
طباعة
المزيد عن: وزارة الداخلية نيابة محضر مباحث حوادث تحرير محضر تحريات الداخلية الحوادث اليوم إرهاب أخبار الحوادث
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
0
x
14:00
0
سيلتا فيجو
ديبورتيفو ألافيس
-
x
16:00
-
ريال مايوركا
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
دوري أبطال إفريقيا
جور ماهيا
0
x
15:00
0
اتحاد الجزائر
مازيمبي
-
x
15:30
-
فوسا جينيور
حوريا
-
x
18:00
-
شبيبة القبائل
النجم الرياضي الساحلي
-
x
18:00
-
أشانتي كوتوكو
الهلال
-
x
19:30
-
إنييمبا
الزمالك
-
x
20:00
-
جينيراسيون فوت
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
17:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
-
x
15:30
-
فرايبورج
كولن
-
x
18:00
-
هيرتا برلين
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي
0
x
15:00
0
ماليندي
شباب رياضي بلوزداد
-
x
18:45
-
بيراميدز
النادي الصفاقسي
-
x
19:00
-
نادي بارادو
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
قادش
الدوري الايطالي
نابولي
2
x
12:30
1
بريشيا
لاتسيو
0
x
15:00
0
جنوى
ميلان
-
x
20:45
-
فيورنتينا

DMCA.com Protection Status