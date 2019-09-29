أول ظهور لـ محمد هنيدي مع أسرته في مهرجان الجونة السينمائي



يشار أن أحمد السقا خاض الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "ولد الغلابة" وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة أحمد السقا، هبة مجدى، إنجى المقدم، هادى الجيار، سلوى عثمان، كريم عفيفي، صفاء الطوخى، مى عمر، مجدى بدر، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامى، إنتاج صادق الصباح.





ظهر الفنان محمد هنيدي فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي برفقة زوجته "عبير" التى تزوجها عام 1999، وأبنائه الثلاثة فاطمة وفريدة وأحمد.نشر الفنان محمد هنيدي مؤخرا صورة له أثناء تكريمه فى حفل ختام مهرجان الجونة، وذلك من خلال حسابه الشخصى على "إنستجرام"، و علق هنيدى علي الصورة قائلا " الفنان أحمد السقا جاء مخصوص إلي مدينة الجونة وقام بحبس نفسه 48 ساعة حتي لايعرف الفنان محمد هنيدي بوحوده ويقوم بمفاجئته وأنه هو من يسلمه جائزته، مضيفاً انه كان يعرف من اليوم الأول بتواجد النجم أحمد السقا كما كان يعرف الجميع، لكنه كان يريد انه يفاجئه هو الآخر، مضيفاً انه لايوجد شكر بين الأخوات وانه رأي الفرحة في عين صديقه أحمد السقا أثناء تسليمه للجائزة، وداوما نكون سند لبعضنا البعض كما كنا دائما نسند بعض في الأفلام، بحبك يا سقا".يشار أن إدارة مهرجان الجونة قامت بتكريم الفنان محمد هنيدي،وذلك فى ختام المهرجان، وقام الفنان أحمد السقا بتقديم درع التكريم الخاص بالمهرجان للفنان محمد هنيدي، وسط تصفيق حار من الحضور وقام سويا بغناء مقطع صغير من أغنية ( كامننا) و ادخل ذلك جو من البهجة والفرحة علي المسرح.يشار أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالة لهذا العام، أقيم يوم 19 سبتمبر الماضى وانتهي في السابع والعشرين من نفس الشهر، وشهد المهرجان حضورا كثيرا من الفنانين والإعلاميين المصريين والعرب.ومن الجدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا شارك الفنان محمد هنيدي في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية عام" 1998" ، تتناول أحداث الفيلم طالب من الصعيد حصل علي منحة للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ويتعرض لمواقف كثيرة أثناء فترة دراسته بالجامعة، وتدور الأحداث في قالب كوميدي،شارك في التمثيل كلاً من النجوم طارق لطفي، مني زكي، غادة عادل، الفيلم من إنتاج مدحت العدل ومن إخراج سعيد حامد.تحمل أفلام محمد هنيدي رسائل وقضايا اجتماعية مختلفة، يمزجها بموهبته الكوميدية الراقية، لتعلق إفيهاته الكوميدية في أذهان محبيه من المشاهدين،و أصبحوا يرددونها بتلقائية، وتحولت أيضًا لـ "كوميكسات" ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، ومن أشهر تلك الإفيهات: "ما هي الكيميا كدا غدارة اللي يسقط فيها يشتغل في الأحياء، قالها فى فيلم "جاءنا البيان التالي"، "عيلة احنا انكتب علينا سجايرنا تبقى واحدة"، قالها فى فيلم صيدى فى الجامعه الأمريكية.