اسعارالذهب اليوم الأحد 29-9-2019 في الإمارات

يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 ، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 في الإمارات

وسجلت اسعار الذهب "عيار18"، 132.59 درهم ، والذهب "عيار21"، 154.69 درهم ،وسعر "عيار24" 176.79 درهم .





وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 88.39 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .





اسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 في الإمارات

سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ درهم اماراتي عيار الذهب 48.13$ 176.79 اسعار الذهب عيار 24 44.12$ 162.05 سعر الذهب عيار 22 42.12$ 154.69 اسعار الذهب عيار 21 36.10$ 132.59 اسعار الذهب عيار 18 28.08$ 103.13 سعر الذهب عيار 14 24.07$ 88.39 سعر الذهب عيار 12 1.497$ 5.498 اسعار أوقية الذهب 336.93$ 1.238 اسعار جنيه الذهب 48.132$ 176.786 اسعار كيلو الذهب

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.





العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر





يتغير سعر الذهب في مصر تبعاً لتغير سعر الدولار في البنوك الرسمية، وكذلك براميل النفط والبورصات العالمية، كذلك حالة العرض والطلب على المعدن الأصفر، حيث أنه من الطبيعي أن يزداد سعر أي سلعه عند زيادة الطلب عليها، وأسعار الذهب قد تشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر، بقيمة تتراوح بين جنيه واحد أو جنيهين، ويواجه سعر الذهب هذه الفترة تراجعاً في الأعيرة سواء عيار 24 أو عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري.









تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات