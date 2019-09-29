اسعارالذهب اليوم الأحد 29-9-2019 في الإمارات
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 ، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 في الإمارات
وسجلت اسعار الذهب "عيار18"، 132.59درهم ، والذهب"عيار21"، 154.69درهم ،وسعر"عيار24"176.79درهم .
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 88.39 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب
اليوم الأحد 29-9-2019 في الإمارات
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ درهم
اماراتي
|
عيار الذهب
|
48.13$
|
176.79
|
اسعار الذهب عيار 24
|
44.12$
|
162.05
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.12$
|
154.69
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.10$
|
132.59
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.08$
|
103.13
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.07$
|
88.39
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.497$
|
5.498
|
اسعار أوقية الذهب
|
336.93$
|
1.238
|
اسعار جنيه الذهب
|
48.132$
|
176.786
|
اسعار كيلو الذهب
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر
يتغير سعر الذهب في مصر تبعاً لتغير سعر الدولار في البنوك الرسمية، وكذلك براميل النفط والبورصات العالمية، كذلك حالة العرض والطلب على المعدن الأصفر، حيث أنه من الطبيعي أن يزداد سعر أي سلعه عند زيادة الطلب عليها، وأسعار الذهب قد تشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر، بقيمة تتراوح بين جنيه واحد أو جنيهين، ويواجه سعر الذهب هذه الفترة تراجعاً في الأعيرة سواء عيار 24 أو عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري.
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار22
|
عيار 24
|
اليوم
|
103.13
|
132.59
|
154.69
|
162.05
|
176.79
|
28 سبتمبر
|
103.21
|
132.69
|
154.81
|
162.18
|
176.92
|
27 سبتمبر
|
103.91
|
133.60
|
155.87
|
163.29
|
178.14
|
26 سبتمبر
|
103.66
|
133.28
|
155.49
|
162.90
|
177.70
|
25 سبتمبر
|
105.66
|
135.85
|
158.49
|
166.04
|
181.13
|
24 سبتمبر