دمشق: الأبواب مفتوحة للعودة الآمنة للاجئين

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سادت سوريا سلسلة من المواقف والأنشطة التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.





وبينما ستجتمع اللجنة الدستورية السورية في جنيف بسويسرا في 30 أكتوبر لكتابة دستور جديد بعد أكثر من ثماني سنوات من الحرب، دعا وزير الخارجية السوري وليد المعلم ملايين اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم، قائلًا: "لقد أوضحنا أن الأبواب مفتوحة للعودة الطوعية والآمنة لجميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم.



وأضاف في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "ولتحقيق هذه الغاية، توفر الحكومة السورية التسهيلات اللازمة، وإعادة بناء البنية التحتية العامة وإعادة تأهيلها في المناطق المحررة من الإرهابيين ".



وتعتبر العديد من الدول المجاورة لسوريا، مثل لبنان وتركيا والأردن، أن قضية اللاجئين شائكة، بسبب العبء الذي يفرضه هؤلاء اللاجئون على الدول المضيفة، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.



وبينما يخشى العديد من اللاجئين المؤيدين للمعارضة العودة إلى سوريا في ظل نظام بشار الأسد، يعتقد العديد من المراقبين أن وجودهم خارج البلاد سيساعد في إحداث تغيير سكاني في سوريا.



وقال المعلم أن الغرب وبعض دول المقصد للاجئين لا تزال تعرقل عودة اللاجئين، الذين يستخدمون كأداة ضغط لخدمة أجنداتهم السياسية. مضيفًا: "هذا يذكرنا حقًا بمسرح العبث، ويعتبر هذا تلاعب بمصير الأمم واستغلال رخيص لمعاناتهم ".



وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه يجب ألا يكون هناك أي نوع من التسامح في التعامل مع الدول التي تدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في سوريا.



وخلال اجتماع مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسن يوم السبت على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال شكري أن الإرهاب والمنظمات المتطرفة في سوريا، وكذلك تسلل المقاتلين الأجانب إلى الأراضي السورية يجب أن نوقفه.

