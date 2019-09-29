"رئيس بلدية إسطنبول يتعرض لمحاولة اغتيال".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها؛ دونالد ترامب يطالب رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف بالاستقالة، ورئيس بلدية إسطنبول يتعرض لمحاولة اغتيال.





"الأثار" تكشف عن بقايا معبد للملك بطليموس الرابع بسوهاج

كشفت حفائر الإنقاذ التي قامت بها بعثة أثرية من وزارة الأثار بمنطقة كوم شقاو، بمدينة طما شمال سوهاج، عن بقايا معبد للملك بطليموس الرابع، والتي تم الكشف عن بعض أحجاره في أثناء أعمال الحفر الخاصة بإمداد خطوط للصرف الصحي بالقرية في أوائل سبتمبر2019.





وصرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، موضحاً أنه تم على الفور توقف أعمال الحفر لإمداد مواسير الصرف الصحى فى تلك البقعة وتم تكليف فريق عمل من وزارة الآثار لإجراء حفائر إنقاذ.





وأشار محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر العليا، إلى أن البعثة بدأت أعمالها في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الجدار المكتشف اثناء اعمال مشروع الصرف الصحي، وفى أحد الشوارع الجانبية كشفت البعثة عن الركن الجنوبي الغربي من المعبد وباقي الجدار المتجه من الشمال إلى الجنوب وعليه بقايا مناظر متكررة للمعبود حابي يحمل القرابين برفقته العديد من الحيوانات والطيور المختلفة وإمامه بقايا نصوص تحتوي على اسم الملك بطليموس الرابع.





كما عثرت البعثة أيضاً بالمنتصف على بقايا جدار آخر من الحجر الجيري يتجه إلى الغرب وتغطي أرضيته بلاطات من الحجر الجيري.





"التضامن" تتابع تحقيقات "أماني" شقيقة "جنة" التي توفيت إثر تعذيب جدتها

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق التدخل السريع في الدقهلية يتابع تحقيقات النيابة بشأن الطفلة أماني، التي تبلغ من العمر 6 سنوات، شقيقة الطفلة جنة التي توفيت، فجر أمس، إثر تعرضها للتعذيب على أيدى جدتها.





وأكدت أن الفريق ينتظر تحقيقات النيابة في هذا الشأن لتوفير كل احتياجات الطفلة، وتحديد إقامتها بما يحقق المصلحة الفضلى لها، مشيرة إلى أن فريق التدخل السريع في الدقهلية توجه على الفور إلى مستشفى المنصورة العام الجديد؛ للاطمئان على الطفلة جنة إلا أنها فارقت الحياة، ويتابع الفريق حالة شقيقتها الأكبر التي تعرضت أيضا للتعذيب.





وأضافت الوزارة، أن والد الطفلتين كفيف، والأم لديها إعاقة بصرية 'فقد نظر بإحدى العينين'، مضيفة إلى أن الأم منفصلة عن الأب منذ عامين ونصف، وحصلت الأم على حكم من المحكمة بضم الطفلتين إلى حضانتها منذ عام تقريبا.





وتهدف وزارة التضامن الاجتماعى إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم بالإضافة الى تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.





"ترامب" يطالب رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف بالاستقالة

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة، يوم السبت، أن يتنحى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، متهمًا إياه بتعديل النسخة التي تم إصدارها مؤخرًا للمكالمة الهاتفية التي قام بها "ترامب" في يوليو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.





وقدم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، خلال جلسة استماع يوم الخميس، تفسيرًا فريدًا للمحادثة الهاتفية التي جرت يوم 25 يوليو بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقال النائب، في وقت لاحق، إن قراءته للنص المقصود كان جزئيا "محاكاة ساخرة".





بعد ساعات، كتب "ترامب" تغريده مرة أخرى، مدعيًا أن رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف "صاغ بيانًا مخادعًا تمامًا لمجلس النواب والجمهور".





وفي سلسلة من التغريدات يوم السبت، رد "ترامب" على الاتهامات بأنه ضغط على الرئيس الأوكراني للتحقيق في الأنشطة التجارية لابن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في أوكرانيا، في محاولة مزعومة لتشويه خصومه السياسيين المحتملين خلال الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة - اتهامات استخدمها نواب المجلس الديموقراطيين لإقامة دعوة ضد "ترامب".





رئيس بلدية إسطنبول يتعرض لمحاولة اغتيال

تعرض رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، لمحاولة اغتيال فاشلة، في مكتبه بحي الفاتح.





صحيفة البيان الإماراتية، قالت إن حراس رئيس البلدية، أفشلوا محاولة الاغتيال، التي نفذها شاب تركي.





وبحسب الصحيفة فإن مصادر، أوضحت أن الحراس الشخصيون لرئيس البلدية تمكنوا من منع شاب يدعى إبراهيم أي، 27 عامًا، من اقتحام مكتب رئيس البلدية في إسطنبول، عبر شرفة مكتبه، لافتة إلى أن الشاب حاول الدخول لمكتب رئيس البلدية من الشرفة، حاملاً معه شفرة حلاقة إلا أن حراس الأمن اكتشفوا الأمر.





وواصلت الصحيفة، أنه عقب منعه، أخرج الشاب شفرة حلاقة، مهدداً بإلحاق الضرر بنفسه، لكن عناصر الأمن سيطروا على الموقف.





أوغلو فاز بالمنصب في الجولة الأولى من الانتخابات المحلية، التي جرت يوم 31 مارس الماضي، على حساب يلدريم، وكان بمثابة صفعة قوية على وجه نظام أردوغان.



