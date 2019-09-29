زعيمة هونج كونج تغادر المدينة للاحتفال بالعيد الوطني رغم الاحتجاجات

Advertisements

أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية اليوم الأحد عندما أعلنت الحكومة أن زعيمة المدينة "كاري لام" ستغادر المدينة للاحتفال بالعيد الوطني للصين في الأول من أكتوبر، رغم إرسالها دعوات إلى احتفالات في المنزل.



وجاءت الاشتباكات في منطقة التسوق في خليج كوزواي في ليلة أخرى من المواجهات العنيفة مع الشرطة بعد أسابيع من الاضطرابات المؤيدة للديمقراطية في المدينة التي يحكمها الصين.



وأغلقت بعض المتاجر قبل المظاهرات المتوقعة، في حين أغلقت خدمة المترو MTR محطات، وهي الخطوة التي جعلتها هدفًا للعنف في الماضي.



وهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للصين وطالبوا "بمطالبهم الخمسة، وليس أقلها" من الحكومة، بما في ذلك الاقتراع العام وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى زملائهم المعتقلين.



وانتقلوا لاحقًا إلى منطقة وان تشاي الترفيهية، حيث قاموا بإزالة الدهان على نوافذ المتاجر التي تُعتبر مؤيدة لبكين، وكانوا متجهين غربًا نحو منطقة الأميرالية في المكاتب الحكومية.



وتجمع حوالي 200 من مؤيدي الصين يرتدون قمصان حمراء على قمة فيكتوريا، ويطلون على الميناء، في حوالي منتصف النهار، وغنوا النشيد الوطني الصيني وهتفوا "أنا أحب الصين".



ستتوجه "لام"، التي كان محور أسابيع من الاضطرابات المناهضة للحكومة، إلى بكين يوم الاثنين للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية في اليوم التالي.



ستعود "لام"، الذي حوصر في ملعب داخلي بفعل الاحتجاجات في الشوارع لساعات هذا الأسبوع بعد "حوار مفتوح" مع الناس، إلى هونغ كونغ ليل الثلاثاء برًا، مما يقلل من فرص الاشتباك في المطار، وهو هدف شائع لـ "الاحتجاجات المناهضة للحكومة".



وقد أرسلت دعوات "تطلب من سعادتك شركتك" في حفل رفع العلم وحفل استقبال اليوم الوطني في مركز المؤتمرات والمعارض في وان تشاي يوم الثلاثاء.



ولم يتضح على الفور سبب تغييرها، ولكن الحكومة قالت: "أن السكرتير الأول للإدارة ماثيو تشونج كين تشونج سيؤيدها".



وقال آرثر (40 عامًا) وهو يرتدي نظارات وقناع يغطي النصف السفلي من وجهه: "أن رحلة لام كانت متوقعة".



وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ليل السبت لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا قنابل حارقة وحجارة وكسروا نوافذ المكاتب الحكومية وسدوا طريقًا رئيسيًا بالقرب من المقر الرئيسي لجيش التحرير الشعبي الصيني.



وهاجم المتظاهرون المناهضون للحكومة الهيئة التشريعية، مكتب الاتصال الرئيسي في بكين، واحتلت المطار، وألقوا قنابل حارقة على الشرطة، ودمروا محطات المترو وأشعلوا حرائق الشوارع في المستعمرة البريطانية السابقة.



وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي وطلقات حية عرضية أطلقت في الهواء.



ويشعر المحتجون بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل صيني زاحف في هونغ كونغ، والذي عاد إلى الصين في عام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تضمن الحريات التي لا تتمتع بها في البر الرئيسي.



وترفض الصين هذا الاتهام وتتهم الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، بإثارة المشاعر المعادية للصين.



وقد اندلعت الاحتجاجات في يونيو بموجب تشريع مخطط، منذ سحبه، وكان من شأنه أن يسمح بتسليم المجرمين المشتبه بهم إلى الصين القارية. ولكنها توسعت منذ ذلك الحين إلى حركة أوسع مؤيدة للديمقراطية.



ونُظمت مظاهرات مساندة للمتظاهرين المناهضين للحكومة في أكبر مدن أستراليا، وكانت الأكبر في سيدني.



وارتدى الكثيرون أقنعة الوجه لإخفاء هويتهم وصرخ الحشود؛ "قفوا مع هونج كونج"، و"الكفاح من أجل الحرية"، في حين صورت اللافتات الرئيس الصيني شي جين بينغ بصليب مُحاط بعلامة على وجهه.

