"طلعتلي بالفنجان".. صورة طريفة لـ رامي عياش مع زوجته مع داليدا

نشر الفنان رامي عياش، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة طريفة له ظهر فيها مع زوجته داليدا، وهي متواجدة داخل "فنجان" ليعلق عليها قائلة: "طلعتلي بالفنجان".

وعلى صعيد أخر طالب الفنان رامي عياش بدقيقة صمت عن روح المخرج اللبناني الراحل سيمون أسمر خلال تكريمه في الدورة العاشرة من مهرجان الفضائيات العربية. حيث فاز بجائزة أفضل مطرب لبناني للعام 2019. وتحدث بحضور حشد كبير من الفنانين والممثلين والإعلاميين من مختلف العواصم العربية، ووصف المخرج الراحل بـ"العالمي وعرّاب الفن العربي".



وأعلنت إدارة المهرجان أن تكريم "عياش" يأتي بعد نجاح ألبومه "قصة حب" الذي يحمل اسم الأغنية التي حققت أكثر من عشرين مليون مشاهدة على YouTube واستحقت تنويهاً لافتاً من المهرجان.





وفيما شكر "عياش" أهل وإعلام مصر على أكثر من عشرين عاماً من الحب والوفاء المتبادل. وعد الجمهور المصري بالمزيد من العطاء الفني الراقي.

يُذكر، أن آخر أعمال رامى عياش أغنية "سكاكر السكر"، من كلمات خالد فيرناس، ألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد شفيق، وهى ضمن أغانى ألبومه الأخير "قصة حب"، الذى ضم 10 أغنيات متنوعة بين اللهجة المصرية واللبنانية.





