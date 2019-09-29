علاقة أبوية خاصة .. مشاهد لا تُنسى بين "الفغم" وخادم الحرمين

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حَظِيت مسيرة حياة اللواء الركن عبدالعزيز الفغم، الذي استشهد مساء أمس السبت، بعدد من المَشاهد التي لا تُنسى بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي حُفرت في ذاكرة السعوديين.



ومثلت تلك المشاهد والصور عمق العلاقة الأبوية الكبيرة بين خادم الحرمين وحارسه الشخصي الأمين.



تلك اللقطات والمشاهد العفوية التي جمعت الملك و"الفغم"، دائمًا ما كانت محل رصد عدسات الكاميرات، وعكَست علاقة خاصة تجمع الملك سلمان الذي عرف بتواضعه، واللواء "الفغم" الذي اشتهر بتفانيه ويقظته وحرصه على سلامة الملك؛ وهو ما مكّنه من الحصول على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من منظمة الأكاديمية العالمية.



يقظة "الفغم" تستقطب الكاميرات في موسكو



دائمًا ما كانت سلامة الملك هي الشغل الشاغل لحارسه الأمين، وقد أظهر مقطع فيديو التُقط أثناء هبوط الطائرة الملكية في مطار موسكو في أواخر عام 2017م، وضع "الفغم" يده أمام الملك سلمان أثناء نزوله من سلم الطائرة، فور وصوله إلى العاصمة الروسية، بعد توقف السلم بشكل مفاجئ، في تصرف سريع أظهر يقظته التي أشاد بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.



لا تلمس الملك

مقطع آخر أظهر يقظة وحرص "الفغم" على سلامة خادم الحرمين؛ فحينما كان يحضر الملك سلمان برفقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد حفلًا ثقافيًّا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، على هامش زيارة خادم الحرمين لدولة الكويت في نهاية عام 2016م، حاول أحد الأشخاص وضْع يده على كتف الملك أثناء الْتقاط صورة معه؛ إلا أن الحارس الأمين سارع لمنع الشخص، وإبعاد يده عن خادم الحرمين؛ في لقطة نالت الاستحسان.



ربط الحذاء يلفت الأنظار

وقبل عامين تقريبًا، في مايو 2017، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للراحل اللواء الركن عبدالعزيز الفغم، وهو يربط رباط حذاء خادم الحرمين الشريفين ؛ وذلك خلال جلوس الملك سلمان في المقعد المخصص له لاستقبال ضيوف القمة الإسلامية الأمريكية. وأكد المغردون حينها أن الصورة تمثل علاقة الابن بأبيه؛ مشيدين باللافتة الطيبة من الحارس الأمين.



مرافق "السيسي"

في لقطة أخرى، أظهرت حرص "الفغم" على سلامة الملك، والْتقطتها عدسات الكاميرا بكل تلقائية، وأثنى عليها المغردون؛ وذلك بسبب تصرفه مع مرافق الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء لقائه بالملك، عندما شاهده يسحب شيئًا من جيبه؛ فانطلق نحوه ونزعه بطريقة محترمة؛ فقط لكي يتأكد من أن ما من مكروه سيحدث لملك الحزم.



واعلنت شرطة مكة في بيان، اليوم الأحد، تفاصيل، مقتل حارس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.





وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان نقلته وكالة "واس":" إنه في مساء يوم السبت الموافق 29 1 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ في محافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري، وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية".



وتابع موضحًا:" وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره."



إلى ذلك، جاء في البيان بأن الحادث أسفر عن:



1 - مقتل الجاني على يد قوات الأمن.



2 - استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم (رحمه الله) بعد نقله للمستشفى جراء اصابته من رصاص الجاني.



3 - إصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل، كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.



إلى ذلك، ختم البيان بأن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية.



من هو اللواء عبدالعزيز الفغم



اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري كان الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي السعودي





وقد عمل اللواء الفغم حارسًا للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ثم اختاره الملك سلمان حارسًا شخصيًّا له، لمهاراته الاحترافية المتميزة، إضافة إلى السرعة في البديهة وحسن التصرف.



وحاز الفقيد لقب أفضل حارس شخصي في العالم من منظمة الأكاديمية العالمية، وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى رتبة لواء عام 2017.



عن حياته

تخرج من الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قِبل الحرس الوطنى السعودى فى وظيفة لواء خاص، ثم نُقلَ للخدمة فى الحرس الملكي ولقد عمل والد اللواء أيضا مرافقًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز حيث كان يلازمه فى كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عامًا ولقد حاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قِبَل منظمة الأكاديمية العالمية، وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى لواء عام 2017 في عهد الملك سلمان.