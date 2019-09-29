بعد مقتله.. من هو اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان؟

"الحارس الوفي" هكذا لقب اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان، والذي تم قتله مساء أمس السبت على يد مواطن سعودي الجنسية، عقب مشاجرة معه في منزل صديقه، وخيم الحزن بالمملكة عقب وفاة الحارس، وغرد آلاف النشطاء حزناً عليه، وتخليداً لذكراه الوفية، خاصة بعد ما قدمه للمملكة من خدمة وفية طوال حياته.





تخرج من الكلية العسكرية

بدأ اللواء عبد العزيز الفغم مشواره عقب تخرجه من الكلية العسكرية للملك خالد مع بداية عام 1410هـ (1989ميلادي) ، وحينها تم تعيينه من قبل الحرس الوطني السعودي في وظيفة لواء خاص، ثم تم نقله للخدمة في الحراسة الملكية.





"حارس ابن حارس"

فوالد اللواء الفغم أيضاً كان مرافقا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز حيث كان يلازمه فى كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عاما.





ثم تولى اللواء الفغم مهمة الحارس الشخصي للملك عبدالله بن عبدالعزيز ثم عمل حارساً للملك سلمان بن عبدالعزيز.





أفضل حارس شخصي في العالم

كما حصل اللواء الفغم على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية، وتلقى ترقية استثنائية من ربتة عميد إلى لواء عام 2017.





ترقية استثنائية

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمراً ملكياً بترقية عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.





قتل بسلاح ناري

واليوم استيقظت المملكة على نبأ وفاته، وتعود تفاصيل الواقعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، إلى أنه في مساء يوم السبت الموافق 29/ 1/ 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.





مواصلة التحقيقات في القضية

ومن جانبه ذكرالمتحدث الإعلامي باسم الشرطة، في بيان له:"عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، واستشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء اصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل, كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة"، موضحا أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في القضية".





صلاة الجنازة

كما أعلنت عائلة الفقيد، أن صلاة الجنازة عليه ستقام في في الحرم المكي اليوم مع صلاة العشاء؛ فيما تستقبل المعزين يومي الثلاثاء والأربعاء بعد الساعة الخامسة عصرًا في منزل العائلة.





وكشفت وزارة الداخلية السعودية عن قاتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان، مؤكدة الداخلية أن القاتل سعودي الجنسية ويدعى ممدوح بن مشعل آل علي.





أخر مقطع فيديو له

وعقب ذلك غرد نشطاء موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" على نطاق واسع، حزناً على الفقيد، وتداولوا مقطع فيديو للواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.





ويظهر في المقطع، الذي التقطه أحد المارة، "الفغم" يمارس رياضة المشي بكورنيش جدة؛ وذلك قبل وفاته بأيام قليلة.





وعبر وسم #عبدالعزيز الفغم الذي ضج بأكثر من 800 ألف تغريدة، قدّم آلاف المغردين والمغردات تعازيهم في وفاة الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين؛ فيما تداول أخرون صور ومقاطع فيديو للفقيد في مناسبات مختلفة؛ مُشيدين بما قدّمه للوطن من خدمات جليلة.



