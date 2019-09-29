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"اعرف جامعتك".. أول تطبيق إلكتروني خدمي لطلاب جامعة عين شمس 

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:16 ص
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اعرف جامعتك.. أول تطبيق إلكتروني خدمي لطلاب جامعة عين شمس 
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أية حمروشي
 
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في إطار حرص جامعة عين شمس برئاسة أ. د. محمود المتيني على مواكبة النهضة التكنولوجية وتطبيقها بشكل عملي، دشن قطاع التعليم والطلاب بالجامعة برئاسة أ. د. عبد الفتاح سعود أكبر منصة إلكترونية خدمية طلابية تحمل اسم "اعرف جامعتك".

ويهدف التطبيق الإلكتروني المجاني الصادر باللغتين العربية والإنجليزية إلى توفير معلومات شاملة عن كافة الخدمات التي توفرها الجامعة للطلاب سواء كانت خدمات طبية أو تعليمية أو بحثية وغيرها.كما يقدم التطبيق خدماته الطلاب المصريين والوافدين عن مختلف الكليات والبرامج الجديدة ونظم الدراسة والشهادات والدرجات العلمية،و كذلك أرقام الخدمات العاجلة وخدمات المدن الجامعية وسبل الاعاشة، هذا بالإضافة إلى منفذ إخباري يمكن من خلاله متابعة الأحداث اليومية داخل وخارج الحرم الجامعي.

وهذا التطبيق متاح لكافة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد ويتم تحميله من متجر Google  play، وسوف يتم اتاحته قريبًا على متجر App  Store  للأجهزة اللوحية وهواتف iphone. 
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