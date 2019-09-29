شاهد.. خبير أبراج تنبأ بمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

قام عدد من النشطاء علي مواقع التواصل الإجتماعي بتدوال مقطع فيديو لتنبؤات ميشال حايك للعام 2019، وماقاله عن عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بعد نشر بيان من الإعلام السعودي عن خبر مقتله فجر اليوم الأحد.

وقال حايك في توقعاته التي بثتها قناة MTV اللبنانية: "ستصبح السعودية حديث الناس طيارة تابعة للديوان الملكي السعودي تثير القلق، بقوة يتردد اسم عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لجلالة الملك.. حدث في كرة القدم السعودية يرفعها للعالمية، أحد أعراس السعودية سيصبح حديث الناس.."

من هو اللواء عبدالعزيز الفغم

اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري كان الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي السعودي

وقد عمل اللواء الفغم حارسًا للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ثم اختاره الملك سلمان حارسًا شخصيًّا له، لمهاراته الاحترافية المتميزة، إضافة إلى السرعة في البديهة وحسن التصرف.

وحاز الفقيد لقب أفضل حارس شخصي في العالم من منظمة الأكاديمية العالمية، وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى رتبة لواء عام 2017.

حياته الشخصية

تخرج من الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قِبل الحرس الوطنى السعودى فى وظيفة لواء خاص، ثم نُقلَ للخدمة فى الحرس الملكي ولقد عمل والد اللواء أيضا مرافقًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز حيث كان يلازمه فى كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عامًا ولقد حاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قِبَل منظمة الأكاديمية العالمية، وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى لواء عام 2017 في عهد الملك سلمان.

وفاته

توفي اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وفور تداول خبر الوفاة، تسابق مقربون من اللواء الفغم، ومغردون على مواقع التواصل في نعي الفقيد، وذكر مآثره ومواقفه المشهودة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واصفين إياه بالحارس المخلص الأمين.

نعي اللواء عبد العزيز

نعى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين، اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدًا أنه كان فارسًا قويًّا وأمينًا مع ولاة الأمر.

وقال بن حثلين، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «نعم الأخ، نعم الزميل ونعم المعلم.. ترجّل الفارس وهو يضرب لنا أروع الأمثلة كيف يكون القوي الأمين مع ولاة أمر المسلمين».

عاش بطلًا شجاعًا

رثى السفير تركي الدخيل، سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات العربية المتحدة، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اللواء عبدالعزيز الفغم، الذي وافته المنية، مساء أمس السبت، قائلًا: إن الفقيد «عاش بطلًا، شجاعًا، وطنيًّا، محبًا لبلاده وملوكه، محبوبًا منهم، ابنًا بارًا لقيادته.. ومات شهمًا، لذلك فجعت السعودية كلها برحيله، وحزن الكل عليه».

وتابع الدخيل، في تغريدة عبر حسابه بتويتر: «رحمه الله رحمة واسعة، وجبر كسر أهله ومحبيه. نعزي القيادة برحيل ابن مخلص ونعزي أهله وأحبته. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفي تغريدة أخرى قال الدخيل: «جسّد عبدالعزيز الفغم، رحمه اللّه، علاقة الملكالأب بالمواطنالابن، هذه العلاقة لا يفهمها بعض إخواننا العرب، فاستغربوا تفاعل السعوديين الكبير وحزنهم على رحيل البطل!».

وأضاف الدخيل: «حَملُ الفغم غفر الله له، عصى الملك سلمان أو نظارته، أفعال يفتخر بها المرحوم، وهي قربته من السعوديين».